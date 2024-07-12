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crazycat21
Military Watch: Российские "Искандеры" уничтожают лучшие системы ПВО Украины
Такие удары вызывают сильное беспокойство на Западе.

Пуск ракеты комплексом "Искандер". Фото: Минобороны РФ

Киевские деятели во главе с нелегитимным Зеленским в свойственной им манере продолжают выпрашивать у своих западных союзников очередные поставки современных средств противовоздушной обороны. Желательно, чтобы это были комплексы Patriot американского производства. Потому что именно эти системы, по версии представителей Киева, могут обеспечить эффективную противовоздушную оборону. 

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Просьбы и требования были услышаны. По итогам завершившегося саммита НАТО в Вашингтон президент США Байден пообещал Зеленскому, что западная коалиция поставит Украине ещё пять "стратегических систем ПВО". В данном случае подразумеваются как раз те самые системы Patriot и их европейский аналог SAMP/T. Хотя ни один, ни другой стратегическими не являются по определению, просто это самые дальнобойные системы ПВО западных армий. Всего пять комплексов. На долго ли их хватит украинскими военным?

На Западе всегда пристально следили за российским вооружением и тактикой его применения. И этот интерес значительно усилился после того, как ВС РФ полностью завладели инициативой на поле боя. Зарубежные аналитики особо обратили внимание на высокоточные и очень эффективные ракетные удары, которые российские военные наносят при помощи комплексов "Искандер-М". Соответствующая публикация вышла на страницах американского профильного ресурса Military Watch.

Внимание американских экспертов привлекли кадры объективного контроля недавнего ракетного удара "Искандером" по позициям украинской ПВО в районе населённого пункта Южное под Одессой, опубликованные Минобороны РФ. В ходе удара по батарее были уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и радиолокационная станция "Жираф" шведского производства.

Отмечено, что хоть "Искандер" и не является специализированным средством ПВО, но он отлично справляется с такими задачами. Ранее опубликованные кадры уже неоднократно демонстрировали, как ракеты таких оперативно-тактических комплексов уничтожали лучшие системы ПВО Украины – С-300 и Patriot. Система наведения ракет "Искандер" позволяет им точно уничтожать подвижные огневые средства путём корректировки курса. Непонятно, с чего эксперты американского издания вдруг решили, что "Искандеры" не предназначены для подавления средств ПВО? Эти ракетные комплексы создавались для уничтожения приоритетных целей, к таковым и относятся объекты противовоздушной обороны противника [прим.].

Military Watch сообщает, что ранее, 9 марта, "Искандеры" поразили комплексы Patriot под Покровском. В ходе удара были также уничтожены и системы С-300, отличающиеся гораздо большей мобильностью. В результате и без того ослабленная украинская система ПВО в этом районе оказалось ещё сильнее растянутой. При этом на Украине и на Западе нарастает обеспокоенность по поводу стратегических последствий таких ударов.

#новости #армия #оружие #ракеты #военные новости #пво #patriot #с-300 #искадндер
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