Только наступательное вооружение сложно назвать инструментом для достижения мира.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: © AP Photo / Markus Schreiber

В ходе саммита НАТО, проходившего в Вашингтоне, было заявлено, что в скором времени в Европе появятся американские дальнобойные ракеты, в том числе ракеты-перехватчики SM-6, крылатые ракеты Tomahawk, адаптированные для применения с наземных пусковых платформ и перспективное гиперзвуковое оружие. Соответствующее совместное заявление Вашингтон и Берлин сделали 10 июля. Размещение оружия начнётся с 2026 года.

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США могут привести к неконтролируемой эскалации. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия выработает военный ответ на это.

Понятно, что в деле размещения ракет на немецкой территории официальный Берлин оказался в роли слабого звена. Но, как оказалось, так не считают в самом Берлине. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что американские ракеты "отвечают интересам" ФРГ и полностью соответствуют концепции её национальной безопасности. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

"Это мера сдерживания. Она обеспечит мир, это необходимое и важное решение, принятое в нужное время. Это решение давно подготовлено, и для всех, кто занимается политикой безопасности и политикой мира, не является сюрпризом. Поскольку в действительности оно точно вписывается в стратегию безопасности правительства ФРГ, которая публично обсуждается и в которой все точно перечисляется и разъясняется", – заявил Шольц.

Довольно интересный подход к "обеспечению мира" и безопасности Германии. Ладно, если бы Германия собиралась разместить на своей территории дополнительные средства ПВО, поскольку это оборонительное вооружение. Но крылатые ракеты "Томагавк" большой дальности и перспективные гиперзвуковые ракеты являются наступательным оружием. Кстати, Шольц честно признался, что решение о размещении американских ракет в Германии не было спонтанным, а вырабатывалось давно. Соответственно, Запад на протяжении длительного времени готовился к сознательной эскалации.

Фактически Шольц со своим правительством поставил под прицел всё население своей страны. Какое-то перевёрнутое представление о безопасности у главы немецкого правительства.

По ту сторону океана говорят почти то же, что и Шольц. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал американское оружие в Германии "оборонительными возможностями".