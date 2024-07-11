Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Канада построит 12 подводных лодок для укрепления «безопасности» в Арктике
Вряд ли плавание дизельных лодок подо льдом можно назвать безопасным.

Дизель-электрическая подводная лодка класса "Виктория". Фото: Министерство обороны Канады

Канада представила программу по строительству 12 неатомных (дизельных) подводных лодок для укрепления собственной безопасности в водах Северного Ледовитого океана. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Post.

реклама

Как сообщается, новые субмарины будут предназначены для устаревших подводных лодок класса "Виктория", стоящих на вооружении Королевского военно-морского флота Канады с начала 1990-х годов. Согласно открытым данным, в настоящее время в распоряжении канадских моряков имеется четыре ДЭПЛ этого типа [прим.].

Хотя никакие технические подробности нового проекта не были обнародованы, канадское оборонное агентство сообщило, что новые лодки будут иметь возможность "подлёдного" плавания, для применения в водах Арктики и прилегающих океанов. Кроме того, новые субмарины будут обладать большей дальностью плавания и большей автономностью для поддержания возможностей по обнаружению и "нейтрализации" противника в целях обеспечения безопасности Канады и её союзников.

В настоящее время канадские власти ведут переговоры с производителями и потенциальными партнёрами для реализации этой программы. Вслед за переговорами, уже осенью последует запрос информации для упрощения деталей относительно строительства, закупок, поставок и эксплуатационных возможностей потенциальных участников торгов. Также правительственный запрос будет способствовать развитию возможностей создания центра технического обслуживания подводных лодок на территории Канады.

По данным Defense Post, инициатива под названием "Проект канадских патрульных подводных лодок" полностью соответствует оборонной политике правительства Канады, в которой указывается растущее влияние глобального потепления на Арктику. Соответственно, оно может привести к появлению новых угроз с "растущими возможностями и региональными военными амбициями".

Как заявляют канадские власти, новые подводные лодки будут использоваться для мониторинга таких районов, как Северо-Западный проход страны, части арктического региона и другие морские районы, где наблюдается "более частое и регулярное присутствие". Правда, не конкретизируется, чьё присутствие вызывает беспокойство официальной Оттавы, но всё и так понятно [прим.]. 

Правительство Канады заявило, что такая чужая деятельность включает исследование морского дна, разведку и зондирование канадской инфраструктуры. Фактически правительство страны намекнуло, что планы по строительству крупной серии подводных лодок являются ответом на рост возможностей подводного флота России и Китая.

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна имеет самую протяжённую береговую линию в мире, поэтому нуждается в новом флоте подводных лодок. По версии политика, новые субмарины внесут свой вклад в обеспечение безопасности Канады и партнёров по НАТО.

P.S. На самом деле заверения в необходимости обеспечения безопасности Канады являются всего лишь ширмой. Раньше для обеспечения этой "безопасности" хватало четырёх субмарин. Теперь стало мало. Потребовалась дюжина. Соответственно, в отдалённой перспективе НАТО попытается залезть в российскую Арктику.

#новости #армия #нато #военные новости #флот #канада #корабли #арктика #подводные лодки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
+
Ученые рассказали, что будет, если крошечную черную дыру поместить внутрь Солнца, Земли и человека
11
НАТО передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО
+
Транссибирскую магистраль продлят до Китая
4
Атомная подлодка USS Delaware станет первой в США, запускающей беспилотники через торпедные аппараты
+
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
3
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
16
Маск раскритиковал яхтенный отдых Цукерберга
1
Норвежская компания разрабатывает первую в мире самосборную систему ветряных турбин
+
Переход с DDR4 на DDR5 повышает FPS в играх на 20%
16
ВСУ используют игровую консоль Steam Deck для управления роботизированной платформой
2
В РФ запустили производство тяжелого гексакоптера МиС-35 – гибрида DJI mavic, fpv-дрона и Бабы-Яги
+
Найдена первая копия Windows 95 в нетронутом состоянии
3
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
4
Forbes: Польша может передать Украине свои последние истребители МиГ-29
13
АвтоВАЗ пересмотрел ценовую политику линейки Lada Vesta
1
Создатель движка Godot будет использовать полный трассировочный путь вместо гибридного
3
Hamster Kombat: От мини-игры до криптофеномена
+
Монитор MSI MAG 275QF с 27-дюймовой панелью поступил в продажу по цене 125 долларов
1
Defense Post: Италия планирует закупить более 500 единиц танков и БМП на сумму 20 миллиардов евро
1

Популярные статьи

GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
32
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
10
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
5
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
34
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
48
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
12
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
8
О последних терактах в России
20
МФВ: Севморпуть может стать "переломным моментом" в отношениях между Индией и РФ
+
Коротченко: Добровольческий легион в Польше — уловка, с целью загнать украинцев за границей в окопы
6

Сейчас обсуждают

Paul Dein
20:05
Поэтому нефиг покупать видяхи в переходе. А если все таки решили взять б/у, то требовать, что бы вставил в ПК и показал через по ее спецификации. Там все перепайки и перегравировки сразу вылезут.
Мошенники продали клиенту видеокарту RTX 4090, однако, внутри был установлен чип от RTX 3080 Ti
ЧatoБoт
20:04
Бомбовые и артиллерийские удары по Нью-Йорку. ВКС РФ, ствольная артиллерия и батареи РСЗО продолжают обрабатывать северную часть населенного пункта, поддерживая пехотные подразделения ВС РФ. https:/...
Минобороны: Подразделения группировки Центр взяли под контроль населённый пункт Восход в ДНР
Иван Ушаков
19:44
b350
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
Nvidia Hater
19:41
вот у него разбег у глаз.я на 24 то метра полтора сижу,а тут 32 на вытянутую руку..32 комфортно не менее 2х метров чтобы глаза не уставали,это для нормальных людей а не мутантов конечно у которых глаз...
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
Гаджи Магомедов
19:37
Как харашо полетим туда быстрее обосрать надо как можро быстрее: Научитесь жить на нашем планете по человечески ВАМ что здесь НЕ хватает 😡😡😡
Самый мощный в мире телескоп обнаружил суперземлю, на которой может существовать океан
Елена Игнатьева
19:34
не надо недооценивать армию польши. ущербный текст.
Польша не решилась сбивать российские ракеты над Украиной без согласия НАТО
Смотрю за 404
19:33
По цене и гавномамам 11400ф и 12400ф выдут примерно одинаково, по производительности нет. И что за мода старье советовать?
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
АЕV
19:29
Цензура она такая но кто будет решать достоверная информация или нет?
В России планируют ужесточить требования к популярным блогерам
VladTag
19:24
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE&ab_channel=Cinemacritik
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
VladTag
19:19
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем