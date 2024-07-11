Вряд ли плавание дизельных лодок подо льдом можно назвать безопасным.

Дизель-электрическая подводная лодка класса "Виктория". Фото: Министерство обороны Канады

Канада представила программу по строительству 12 неатомных (дизельных) подводных лодок для укрепления собственной безопасности в водах Северного Ледовитого океана. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Post.

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Как сообщается, новые субмарины будут предназначены для устаревших подводных лодок класса "Виктория", стоящих на вооружении Королевского военно-морского флота Канады с начала 1990-х годов. Согласно открытым данным, в настоящее время в распоряжении канадских моряков имеется четыре ДЭПЛ этого типа [прим.].

Хотя никакие технические подробности нового проекта не были обнародованы, канадское оборонное агентство сообщило, что новые лодки будут иметь возможность "подлёдного" плавания, для применения в водах Арктики и прилегающих океанов. Кроме того, новые субмарины будут обладать большей дальностью плавания и большей автономностью для поддержания возможностей по обнаружению и "нейтрализации" противника в целях обеспечения безопасности Канады и её союзников.

В настоящее время канадские власти ведут переговоры с производителями и потенциальными партнёрами для реализации этой программы. Вслед за переговорами, уже осенью последует запрос информации для упрощения деталей относительно строительства, закупок, поставок и эксплуатационных возможностей потенциальных участников торгов. Также правительственный запрос будет способствовать развитию возможностей создания центра технического обслуживания подводных лодок на территории Канады.

По данным Defense Post, инициатива под названием "Проект канадских патрульных подводных лодок" полностью соответствует оборонной политике правительства Канады, в которой указывается растущее влияние глобального потепления на Арктику. Соответственно, оно может привести к появлению новых угроз с "растущими возможностями и региональными военными амбициями".

Как заявляют канадские власти, новые подводные лодки будут использоваться для мониторинга таких районов, как Северо-Западный проход страны, части арктического региона и другие морские районы, где наблюдается "более частое и регулярное присутствие". Правда, не конкретизируется, чьё присутствие вызывает беспокойство официальной Оттавы, но всё и так понятно [прим.].

Правительство Канады заявило, что такая чужая деятельность включает исследование морского дна, разведку и зондирование канадской инфраструктуры. Фактически правительство страны намекнуло, что планы по строительству крупной серии подводных лодок являются ответом на рост возможностей подводного флота России и Китая.

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна имеет самую протяжённую береговую линию в мире, поэтому нуждается в новом флоте подводных лодок. По версии политика, новые субмарины внесут свой вклад в обеспечение безопасности Канады и партнёров по НАТО.

P.S. На самом деле заверения в необходимости обеспечения безопасности Канады являются всего лишь ширмой. Раньше для обеспечения этой "безопасности" хватало четырёх субмарин. Теперь стало мало. Потребовалась дюжина. Соответственно, в отдалённой перспективе НАТО попытается залезть в российскую Арктику.