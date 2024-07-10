Варшава снова обвиняет Москву и Минск в создании напряжённости.

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Военные и политические деятели целого ряда стран Европы продолжают разгонять антироссийскую истерию. Традиционно в этом деле особенно преуспевают представители так называемого восточного фланга НАТО – республики Прибалтики и Польша. Представители политических и военных элит из этих государств как заведённые повторяют, что Россия якобы намеревается в скором времени напасть на одну из стран альянса. А то и на несколько сразу. Разумеется, под этими странами подразумевается как раз тот самый восточный фланг.

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"Эстафету" в антироссийской риторике от руководства своей страны подхватил начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула. В ходе пресс-конференции этот высокопоставленный военный заявил, что его страна должна подготовить свою армию к полномасштабному военному конфликту. Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня нам необходимо подготовить наши силы к полномасштабному конфликту, а не к конфликту асимметричного типа. Это заставляет нас находить хороший баланс между пограничной миссией и поддержанием интенсивности подготовки в армии", – сказал генерал.

Информационное агентство сообщает, что такое заявление главы польского Генерального штаба связано с тем, что Польша продолжает увеличивать численность своих войск на границе с Россией и Беларусью. Отношения Польши с РФ и РБ резко ухудшились после начала Специальной военной операции.

Генерал Кукула также отметил, что нынешний интерес к военной службе среди польских граждан создаёт дилемму, стоит ли набирать большее количество солдат в ущерб закупкам военной техники. При этом начальник польского Генштаба сказал, что интерес к службе в армии резко начнёт снижаться с 2027 года.

На конец 2023 года численность вооружённых сил Польши составляла 190 000 человек. В планах официальной Варшавы увеличить эту цифру до 300 000.

Выступая на том же мероприятии, где "отметился" польский генерал, заместитель министра обороны Польши Павел Бейда заявил о том, что численность войск, охраняющих восточную границу страны, с августа будет увеличена на 2000 человек – с нынешних 6000 до 8000 солдат. Кроме того, в случае необходимости в течение 48 часов на восточную границу могут прибыть ещё 9000 военнослужащих.

Налицо традиционное двуличие руководства Польши. Ведь именно она проводит активную милитаризацию приграничной зоны с Россией и Беларусью. Но Варшава снова обвиняет Москву и Минск в создании напряжённости. Начальник польского Генштаба заявил о том, что поляки после 2027 года перестанут так активно интересоваться военной службой. А что должно произойти в течение ближайших трёх лет в соответствии с планами Варшавы? На этот вопрос ответ знает только военно-политическое руководство Польши.