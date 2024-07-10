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crazycat21
Норвегия бесплатно передаст Украине шесть истребителей F-16
Норвежский премьер-министр заявил, что поставки планируется начать до конца 2024 года.

Истребители F-16. Фото: Королевские ВВС Норвегии

Ещё в прошлом году страны Запада, продолжающие оказывать Киеву военную помощь, сформировали так называемую истребительную коалицию. Решение было принято в ответ на постоянные требования Зеленского предоставить иностранные боевые самолёты. Желание поделится истребителями F-16 из наличия собственных ВВС изъявили Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия. 

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В Киеве с нетерпением ждут обещанных импортных самолётов, считая, что эти бывшие в употреблении машины кардинальным образом смогут переломить закономерный ход боевых действий. Хотя многие высокопоставленные военные и политики давно предупреждают, что особого влияния переданные самолёты не окажут. Не получится из них очередного "супероружия". Но даже несмотря на такие предупреждения киевские деятели продолжают ждать. В свою очередь, коллективный Запад продолжает обещать, что самолёты вот-вот будут переданы. Правда, не конкретизируют когда. 

В начале июля уходящее в отставку правительство Нидерландов всё же выдало разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 и семи дополнительных двигателей к ним. Самолёты предназначаются Украине. Уходящее голландское правительство заверило, что они "скоро" прибудут в незалежную. Остальные государства пока молчат и никаких деталей не озвучивают. Вероятно, взяли время на обдумывание сложившейся ситуации. Дело в том, что в последнее время ВС РФ регулярно наносят высокоточные удары по аэродромам ВСУ, "вынося" ещё оставшуюся у них авиационную технику советского производства. И эти аэродромы как раз являются потенциальными местами базирования обещанных Киеву самолётов F-16.

И на фоне этого стало известно, что Норвегия заявила о том, что абсолютно бесплатно, не попросив от ни цента, передаст последней аж шесть истребителей F-16 из наличия. Сами норвежские ВВС на этих самолётах не летают, поскольку уже заменили их на современные F-35. Заявление о предстоящей передаче сделал норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

"Способность Украины защитить себя от атак с воздуха имеет решающее значение в её битве против России. Норвегия сейчас решила, что мы передадим Украине шесть истребителей F-16. Мы стремимся начать пожертвования в 2024 году", – заявил политик.

Почему именно бесплатно, а не за деньги? Ведь даже бывшие в употреблении истребители чего-то, но стоят. Глава правительства Норвегии подчеркнул, что его страна начнёт "пожертвования" в текущем году. Соответственно, Киев нечего не будет должен. Да и денег у него нет. Щедрость норвежцев связана, вероятно, с тем, что они уже успели продать более или менее приличные истребители данного типа хотя бы той же Румынии. Поэтому техническое состояние обещанных "Боевых соколов" вызывает много вопросов. Не исключено, что их сначала придётся восстанавливать и ремонтировать. 

Ранее Норвегия уже пыталась помочь Украине авиационной техникой. Эта страна изначально хотела передать снятые с вооружения вертолёты Sea King. Но машины 1973 года постройки оказались настолько изношенными, что в Осло решили передать только запчасти к данном типу вертолётов. А сами вертолёты подарят Великобритания и Германия.

#новости #армия #оружие #истребители #f-16 #военные новости #норвегия #боевые самолеты
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