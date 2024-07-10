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crazycat21
Forbes: Польша может передать Украине свои последние истребители МиГ-29
Передать рано или поздно заставят. Только Варшава хочет что-то взамен.

Истребители МиГ-29 ВВС Польши. Фото: Omar Marques / Getty Images

Утративший легитимность Зеленский продолжает путешествовать по странам Запада, подписывая с лидерами государств соглашения о "безопасности" и параллельно в свойственной манере выпрашивая очередные поставки вооружений. По пути на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне, глава киевского режима заскочил в Варшаву. Там он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском и подписал с ним очередное двустороннее соглашение о безопасности. Разумеется, Зеленский не забыл попросить и оружие. На этот раз истребители МиГ-29 советского производства, до сих пор находящиеся на вооружении польских ВВС. 

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Публикация на эту тему вышла на страницах американского журнала для богатых Forbes. Автором материала является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания и человек, который никогда не был замечен в каких-либо симпатиях по отношению к России. 

Как пишет Экс, Польша дала понять, что может передать оставшиеся у неё в наличии истребители МиГ-29. И такой шаг потенциально поможет "полностью укомплектовать" самолётами данного типа парк Воздушных сил Украины,  пока они ожидают прибытия бывших европейских F-16 и Mirage 2000.

Вопрос об истребителях МиГ-29 был поднят в Варшаве 8 июля, когда Туск и Зеленский подписывали двустороннее соглашение о безопасности. Польский премьер дал понять, что склонен отдать эти самолёты в количестве "около 15 единиц" Но при условии, если союзники по НАТО развернут свои истребители для оказания помощи в патрулировании воздушного пространства Польши до тех пор, пока польские ВВС "не смогут приобрести новые самолёты" взамен переданных МиГов.

Обозреватель Forbes cчитает, что помощь Польше со стороны союзников по альянсу не является проблемой, поскольку они постоянно выделяют истребители из США, Франции, Великобритании и Германии для патрулирования над территориями небольших стран НАТО. Например, у Эстонии, Латвии и Литвы нет собственных боевых самолётов, поэтому воздушное пространство этих государств патрулируют истребители других государств.

Поэтому, по мнению Экса, следует ожидать, что Польша в ближайшее время всё же передаст Украине свои самолёты. Это произойдёт потому, что последняя теряет свои истребители с недопустимой скоростью.

Точное количество оставшихся у Украины самолётов МиГ-29 неизвестно. По данным обозревателя, на февраль 2022 года в составе украинских воздушных сил имелось около 50 истребителей данного типа, что составляло почти половину парка боевой авиации. За долгие месяцы тяжёлых боёв Воздушные силы Украины якобы потеряли "по меньшей мере 28 истребителей Миг-29". Эти данные якобы "подтверждены" аналитиками. 

Эксперт Forbes считает, что не истребители являются сейчас самой срочной потребностью Украины. Самой срочной необходимостью являются средства ПВО для защиты ещё имеющихся самолётов. Передача дополнительных истребителей без передачи зенитно-ракетных комплексов приведёт к тому, что самолёты будут уничтожены ещё до того, как успеют подняться в воздух. Дэвид Экс вынужден признать, что пользуясь "дырами" в украинской ПВО, Вооружённые силы РФ стали всё чаще применять беспилотники в районах украинских аэродромов и наносить высокоточные удары ракетными комплексами "Искандер". 

В своём материале эксперт Forbes в очередной раз неприкрыто и самым наглым образом лукавит. Он говорит о том, что Туск якобы дал принципиальное согласие о передаче оставшихся МиГ-29, а союзники помогут с патрулированием воздушного пространства Польши своими средствами. Вообще-то у этой страны достаточно своих самолётов (тех же F-16), чтобы организовать собственное воздушное прикрытие. Соответственно, заявление польского премьер-министра следует расценивать как начало торга. Варшава просто выпрашивает новые самолёты взамен старых. Понятно, что поляков рано или поздно заставят передать Украине советские машины. Но польские власти хотят получить какой-то профит. 

Кроме того, Дэвид Экс заявил о том, что Украина якобы потеряла всего 28 истребителей МиГ-29. То есть даёт понять, что с истребителями данного типа у Киева не всё так плохо. Только почему-то обозреватель не уточняет, сколько таких самолётов "подарили" союзники Украине, собрав их со всего мира. Соответственно, потери кратно больше. И, если следовать логике Экса, то почему Зеленский выпрашивал у Польши МиГ-29? Вопрос риторический.

#новости #техника #армия #оружие #польша #истребители #военные новости #самолеты #миг-29
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