Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Литва закупит шведские системы ПВО малой дальности
Прибалтийская республика решила усилить противовоздушную оборону.

Мобильная система ПВО RBS 70 NG. Фото: Saab

Страны коллективного Запада продолжают активно вооружаться, в том числе и средствами ПВО. Те государства, которые покрупнее и имеют "лишние" финансы покупают дорогостоящие системы среднего и дальнего действия. Те, у которых территория не сильно велика и особых финансовых излишков не наблюдается, выбирают что-то попроще. К последним относится и Литва.

реклама

Стало известно, что Литва закупит системы ПВО малой дальности (MSHORAD) RBS 70 NG производства шведской оборонной фирмы Saab. Об этом сообщил профильный ресурс Army Recognition со ссылкой на Министерство обороны прибалтийской республики. Соответствующий контракт между оборонным ведомством и Saab Dynamics стоимостью 147 миллионов евро подписан. Поставка комплексов заказчику ожидается в 2025-2027 годах. 

Как заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, мобильные системы ПВО ближнего действия (MSHORAD) имеют решающее значение для защиты определённых объектов и критической инфраструктуры. Мобильность систем существенно повышает возможности Вооружённых сил Литвы. В настоящее время литовские военные эксплуатируют более старые системы ПВО RBS 70 и ракеты Bolide.

Мобильная система ПВО ближнего действия (MSHORAD) — это компактное решение ПВО, разработанное шведской компанией Saab. Окончательная версия этой системы была представлена в марте 2022 года. Система ПВО MSHORAD включает в себя многоцелевой 3D-радар Giraffe 1X и мобильную огневую установку, оснащенную ракетами малой дальности RBS 70 NG. Эти радары и ракетные системы координируются наземной системой управления ПВО GBAD C2.

Система разработана для обнаружения целого спектра воздушных угроз и противодействия им. Она может бороться с самолётами, вертолётами, перехватывать ракеты и реактивные снаряды, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы. Максимальная дальность обнаружения воздушных целей составляет 75 километров, дальность перехвата – 9 километров.

MSHORAD является очень гибкой благодаря своей модульной конструкции. Система легко монтируется на различных транспортных платформах, что делает её высокомобильной и адаптируемой к различным условиям. Система ПВО разработана для прикрытия подразделений сухопутных войск в динамичной зоне боевых действий. Скорость реакции комплекса составляет менее пяти секунд. То есть это временной интервал с момента обнаружения целей до пуска ракет по ним. Кроме того, MSHORAD может быть быстро развернута и может работать с верхних площадок зданий, что обеспечивает дополнительное оперативное преимущество.

Радиолокационная станция Giraffe 1X – это компактный, высокопроизводительный трёхмерный многоцелевой радар, который в основном используется для ближнего наблюдения и противовоздушной обороны. Радар кругового обзора с дальностью обнаружения до 75 километров. Giraffe 1X способен обнаруживать сложные цели – беспилотники, в том числе малоразмерные, летящие с низкой скоростью или на малой высоте.

Ракетная система RBS 70 NG, созданная на основе ракетной системы класса "земля-воздух" малой дальности RBS 70, использует помехоустойчивые ракеты, наводимые по лазерному лучу и оборудованные системой автоматического отслеживания цели. Ракетная система может эффективно работать днём и ночью. Её отличительной чертой является возможность быстрой перезарядки боекомплекта в полевых условиях. 

Испытания MSHORAD, включавшие и боевые стрельбы, подтвердили эффективность системы.  

#новости #армия #оружие #ракеты #военные новости #пво #литва #прибалтика #saab #rbs 70
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
10
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
8
Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
3
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
4
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
+
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
+
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
2
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
3
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
7
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Google обновляет Контакты, предлагая упрощенное управление и новый интерфейс
2
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
3
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
4

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
14
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
30
Windows XP в 2024 году - Часть 1
24
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Мое мнение о Pixel 7 Pro
7
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
2
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
96
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
3
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8

Сейчас обсуждают

Nvidia Hater
17:39
я тебе право сдохнуть уступлю.ты желчью захлебнешься ну или писанут тебя в подбезде перышком по ребрышкам.А я в 46 свои полон сил и здоров.Не пью.спортом занимаюсь а не в игрушках сижу как ты,с качест...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Сергей Анатолич
17:37
Вообще то на фото Ту 95, а не Ту 22. Проверяйте перед тем как выкладывать. Ну потом же хохлы вас этой фоткой понукать будут.
Украинская пресс-служба ПВО дезинформировала, заявив о "перехвате" 11 из 13 летевших в "Артем" Х-101
Nvidia Hater
17:37
Ясно что ты трус и перхоть подзалупная
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Urkins
17:36
Ясно, в общем прощай слизень, тебе 46 как ты говорил, вряд ли такому как ты долго жить осталось, скоро ты подохнешь как собака в своей конуре, как собака на которую всем плевать, родственники только п...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Nvidia Hater
17:35
Поговорим.Вч 73612 .Время говори и я приеду к КПП.разберемся.звонить я тебе дурачку точно не собираюсь.слышать твой голос что ли пидарский.накой он мне дался.
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Urkins
17:35
Я тебя ещё раз спрошу, поговорим? Разберёмся? Не?
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Антон Филимонов
17:34
Начаны не читал, но разгон был?
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
Nvidia Hater
17:33
в голос смеюсь.в ПНД что ли ?? среди наполеонов и собратьев по разуму?Отпиздить ток свое отражение ты можешь.на большее у тебя силенок не хватит.твой макс это по клаве постучать.говорю же,опущенный пе...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Сергей Анатолич
17:33
Во, здорово! Может сша полностью на Марс переселится, а то там марсиане как то не очень демократию уважают.🤣
Экипаж НАСА продержался 378 дней в симуляторе марсианской среды обитания
Urkins
17:33
Когда я выхожу из подъезда все кто встречается головы опускают, потому что это я всех пизжу за наглость
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем