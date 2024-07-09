Прибалтийская республика решила усилить противовоздушную оборону.

Мобильная система ПВО RBS 70 NG. Фото: Saab

Страны коллективного Запада продолжают активно вооружаться, в том числе и средствами ПВО. Те государства, которые покрупнее и имеют "лишние" финансы покупают дорогостоящие системы среднего и дальнего действия. Те, у которых территория не сильно велика и особых финансовых излишков не наблюдается, выбирают что-то попроще. К последним относится и Литва.

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Стало известно, что Литва закупит системы ПВО малой дальности (MSHORAD) RBS 70 NG производства шведской оборонной фирмы Saab. Об этом сообщил профильный ресурс Army Recognition со ссылкой на Министерство обороны прибалтийской республики. Соответствующий контракт между оборонным ведомством и Saab Dynamics стоимостью 147 миллионов евро подписан. Поставка комплексов заказчику ожидается в 2025-2027 годах.

Как заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, мобильные системы ПВО ближнего действия (MSHORAD) имеют решающее значение для защиты определённых объектов и критической инфраструктуры. Мобильность систем существенно повышает возможности Вооружённых сил Литвы. В настоящее время литовские военные эксплуатируют более старые системы ПВО RBS 70 и ракеты Bolide.

Мобильная система ПВО ближнего действия (MSHORAD) — это компактное решение ПВО, разработанное шведской компанией Saab. Окончательная версия этой системы была представлена в марте 2022 года. Система ПВО MSHORAD включает в себя многоцелевой 3D-радар Giraffe 1X и мобильную огневую установку, оснащенную ракетами малой дальности RBS 70 NG. Эти радары и ракетные системы координируются наземной системой управления ПВО GBAD C2.

Система разработана для обнаружения целого спектра воздушных угроз и противодействия им. Она может бороться с самолётами, вертолётами, перехватывать ракеты и реактивные снаряды, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы. Максимальная дальность обнаружения воздушных целей составляет 75 километров, дальность перехвата – 9 километров.

MSHORAD является очень гибкой благодаря своей модульной конструкции. Система легко монтируется на различных транспортных платформах, что делает её высокомобильной и адаптируемой к различным условиям. Система ПВО разработана для прикрытия подразделений сухопутных войск в динамичной зоне боевых действий. Скорость реакции комплекса составляет менее пяти секунд. То есть это временной интервал с момента обнаружения целей до пуска ракет по ним. Кроме того, MSHORAD может быть быстро развернута и может работать с верхних площадок зданий, что обеспечивает дополнительное оперативное преимущество.

Радиолокационная станция Giraffe 1X – это компактный, высокопроизводительный трёхмерный многоцелевой радар, который в основном используется для ближнего наблюдения и противовоздушной обороны. Радар кругового обзора с дальностью обнаружения до 75 километров. Giraffe 1X способен обнаруживать сложные цели – беспилотники, в том числе малоразмерные, летящие с низкой скоростью или на малой высоте.

Ракетная система RBS 70 NG, созданная на основе ракетной системы класса "земля-воздух" малой дальности RBS 70, использует помехоустойчивые ракеты, наводимые по лазерному лучу и оборудованные системой автоматического отслеживания цели. Ракетная система может эффективно работать днём и ночью. Её отличительной чертой является возможность быстрой перезарядки боекомплекта в полевых условиях.

Испытания MSHORAD, включавшие и боевые стрельбы, подтвердили эффективность системы.