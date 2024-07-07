Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
Вместо первоначально заказанных 36 установок будет поставлено 54 единицы.

Колесная самоходная гаубица RCH 155. Фото: KNDS

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную помощь. Одним из главных спонсоров Киева традиционно является Германия, которая поставляет не только вооружение, уже находящееся в эксплуатации европейских армий, но и перспективные образцы. К таким относится новейшая 155-мм колёсная гаубица RCH 155 от европейского оборонного холдинга KNDS [результат слияния немецкого KMW и французской Nexter, прим.].

реклама

Самоходное артиллерийское орудие RCH 155 было представлено ещё в 2021 году. Никто из европейских стран на него внимания не обратил. А если и заинтересовались, то не подали виду. Зато на новую гаубицу спустя некоторое время обратила внимание Украина и поспешила "попросить" партию таких установок, пообещав за неё заплатить.

Всего Украина получит 54 гаубицы RCH 155, а не 36 установок, как предполагалось ранее. Подтверждение сделали KNDS и посол Украины в Германии Алексей Макеев. Соответствующую информацию на своих страницах опубликовал профильный ресурс Defense24.

До последнего времени считалось, что Киев получит две партии по 18 установок в каждой, которые купил официально. Однако выяснилось, что партий орудий будет три. И финансирование последней из 18 боевых машин ляжет на федеральный бюджет Германии в рамках военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву.

Несколько недель назад немецкий министр обороны Борис Писториус упомянул о RCH 155, когда говорил о выделении очередного пакета военной поддержки. Выяснилось, что речь шла только о 18 установках из общего количества заказанных на данный момент. Их поставка должна состояться только в 2025 году, а все заказы на такие САУ должны быть исполнены к 2027 году. Ожидается, что первые экземпляры новейшей САУ Украина получит уже концу текущего года. 

Defence24 сообщает, что в пресс-релизе холдинга KNDS также говорится о том, что Германия и Великобритания договорились о совместном приобретении таких гаубиц для собственных нужд, поэтому их суммарный заказ может достичь 400 экземпляров.

RCH 155  – дистанционно управляемый боевой модуль артиллерийского вооружения, установленный на шасси колесного бронетранспортера Boxer. В конструкции реализованы многие технические решения, применяемые в гусеничной САУ PzH 2000, включая идентичное орудие. Дальность стрельбы RCH 155 аналогична дальности действия гусеничной установки. Дальность стрельбы при использовании штатных боеприпасов с донными газогенераторами составляет более 40 км. При использовании специальных боеприпасов, например управляемых снарядов M982 Excalibur или M2005 V-LAP, дальность стрельбы может превышать 50 км. Боевой модуль является полностью автоматизированным. Экипаж из двух человек размещается в корпусе установки. Теоретическая скорострельность составляет девять выстрелов в минуту. Возимый боекомплект состоит из 30 снарядов и 144 модульных метательных заряда. Дополнительное вооружение представлено пулемётом калибра 7,62 мм, который смонтирован в своём собственном боевом модуле на крыше башни. 

P. S. Информация об увеличении количества поставляемых Киеву самоходных гаубиц данного типа свидетельствует совсем не о "щедрости" немцев, а о том, что военная промышленность Германии продолжает использовать Украину в качестве полигона для испытаний своего вооружения. Впрочем, это уже давно ни для кого не является секретом.

#новости #армия #оружие #военные новости #артиллерия #бронетехника #сау #knds #rch 155 #бтр boxer
+
Написать комментарий (0)
Иранский эсминец Sahand перевернулся во время ремонта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
2
Boeing использовала в производстве самолётов запчасти из складов с металлоломом
1
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
1
Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
2
Экс-менеджер Boeing: «Мусорные детали» использовались в самолетах Dreamliner
3
Первый истребитель 6-го поколения настолько дорог, что ВВС США переосмысливают проект
+
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
7
Весной 2025 года в Тульской области начнет работу новый завод по производству пентоксида ванадия
2
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
7
Китайский гигант BYD построит крупнейший завод электромобилей в Турции за $1 млрд
+
Расчёты комплексов «Искандер» ВС РФ уничтожили позиции дивизиона С-300 в районе Миргорода
1
Москва потратит почти 600 млн рублей на доработку российской операционной системы на базе Linux
4
Инсайдер: AMD почти полностью купила Nvidia
3
Создано портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей
3
Канадские ученые создали ИИ-систему для мгновенного обнаружения мельчайших частиц пластика в воде
1
"Финам" рассматривает возможность приостановки торгов турецкой лирой на Московской бирже
+
Завершено строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР
+
Welt: Подрыв "Северных потоков" Украиной планировался ещё в 2014 году
+
Eurasian Times: Китай показал истребитель J-31B, который имеет преимущество над американским F-22
+
Nintendo отвергает генеративный ИИ в разработке игр
+

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
7
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
11
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
7

Сейчас обсуждают

AleksK
18:09
А чем командует этот командующий?
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
MrSaT
17:53
сверхдержава!
Ставки по ипотеке в России достигли 23% годовых
666MAXIMUS999
17:48
Попахивает лютым бредом. Как машина разгоняющаяся в 2 раза быстрее может быть медленнее в гонках, которые, я даже за гонки не считаю. NASCAR это самые тупые гонки в мире, особенно этап с овальными тра...
В NASCAR дебютирует 1000-киловаттный прототип электрокара стоимостью $1,5 млн
si-cat
17:47
"Командующий ВМСУ: Украине нужна подводная лодка.." Щобы тiкати коды припікати ?? 🤣🤣🤣
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
Шаманов Рустам
17:44
Ну да, во время столкновений будут сжигать электронику за километры, так что ваш ба просто окажется простой железякой на дне,просто удивительно что это не применяют на сво
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
Mixail80
17:44
точно адсл? а не диалап? адсл всё таки до 8-20мбит был в основном... что ж это за песня? даже по диалап не 1,5 дня точно.
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
dimasoid1970
17:43
-Очищенный воздух выпускается со скоростью 5500 оборотов в минуту.- Новая единица измерения скорости воздуха!)))
Студентка изобрела портативный очиститель воздуха Aerate для защиты пассажиров метро
VRoman
17:39
3+5 ядер? Это что-то новое
8-ядерный процессор AMD Ryzen AI 7 PRO 160 с графикой Radeon 870M на 7% быстрее, чем Ryzen 9 8945HS
ЧatoБoт
17:29
А ещё сало, цiбуля, много грошей и сине-жёлтые шаровары каждому чубозавру. И Звезда смерти до кучи.
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
Кирилл Беспалов
17:22
Вот вроде что-то прочитал, а что прочитал, не пойму
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем