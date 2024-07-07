Вместо первоначально заказанных 36 установок будет поставлено 54 единицы.

Колесная самоходная гаубица RCH 155. Фото: KNDS

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную помощь. Одним из главных спонсоров Киева традиционно является Германия, которая поставляет не только вооружение, уже находящееся в эксплуатации европейских армий, но и перспективные образцы. К таким относится новейшая 155-мм колёсная гаубица RCH 155 от европейского оборонного холдинга KNDS [результат слияния немецкого KMW и французской Nexter, прим.].

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Самоходное артиллерийское орудие RCH 155 было представлено ещё в 2021 году. Никто из европейских стран на него внимания не обратил. А если и заинтересовались, то не подали виду. Зато на новую гаубицу спустя некоторое время обратила внимание Украина и поспешила "попросить" партию таких установок, пообещав за неё заплатить.

Всего Украина получит 54 гаубицы RCH 155, а не 36 установок, как предполагалось ранее. Подтверждение сделали KNDS и посол Украины в Германии Алексей Макеев. Соответствующую информацию на своих страницах опубликовал профильный ресурс Defense24.

До последнего времени считалось, что Киев получит две партии по 18 установок в каждой, которые купил официально. Однако выяснилось, что партий орудий будет три. И финансирование последней из 18 боевых машин ляжет на федеральный бюджет Германии в рамках военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву.

Несколько недель назад немецкий министр обороны Борис Писториус упомянул о RCH 155, когда говорил о выделении очередного пакета военной поддержки. Выяснилось, что речь шла только о 18 установках из общего количества заказанных на данный момент. Их поставка должна состояться только в 2025 году, а все заказы на такие САУ должны быть исполнены к 2027 году. Ожидается, что первые экземпляры новейшей САУ Украина получит уже концу текущего года.

Defence24 сообщает, что в пресс-релизе холдинга KNDS также говорится о том, что Германия и Великобритания договорились о совместном приобретении таких гаубиц для собственных нужд, поэтому их суммарный заказ может достичь 400 экземпляров.

RCH 155 – дистанционно управляемый боевой модуль артиллерийского вооружения, установленный на шасси колесного бронетранспортера Boxer. В конструкции реализованы многие технические решения, применяемые в гусеничной САУ PzH 2000, включая идентичное орудие. Дальность стрельбы RCH 155 аналогична дальности действия гусеничной установки. Дальность стрельбы при использовании штатных боеприпасов с донными газогенераторами составляет более 40 км. При использовании специальных боеприпасов, например управляемых снарядов M982 Excalibur или M2005 V-LAP, дальность стрельбы может превышать 50 км. Боевой модуль является полностью автоматизированным. Экипаж из двух человек размещается в корпусе установки. Теоретическая скорострельность составляет девять выстрелов в минуту. Возимый боекомплект состоит из 30 снарядов и 144 модульных метательных заряда. Дополнительное вооружение представлено пулемётом калибра 7,62 мм, который смонтирован в своём собственном боевом модуле на крыше башни.

P. S. Информация об увеличении количества поставляемых Киеву самоходных гаубиц данного типа свидетельствует совсем не о "щедрости" немцев, а о том, что военная промышленность Германии продолжает использовать Украину в качестве полигона для испытаний своего вооружения. Впрочем, это уже давно ни для кого не является секретом.