Считается, что этого времени хватит до похода сил союзников по НАТО.

Военнослужащие эстонской армии. Фото: Силы обороны Эстонии

В европейских странах НАТО продолжают разгонять антироссийскую риторику. Особенно в этом деле традиционно "преуспевают" государства Прибалтики, которые, если верить заявлениям местных политиков, чуть ли не в одиночку обороняют весь восточный фланг альянса. То есть занимаются "сдерживанием" России. Кстати, об этом самом сдерживании в последнее время только и разговоров в высоких кабинетах НАТО.

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Довольно любопытный материал, касающийся военных возможностей Эстонии, опубликовала испанская газета El Pais. Какая связь между Испанией, которая находится в южной Европе и Эстонией, расположенной на севере? Простая. Испанские военные на ротационной основе занимаются тем самым "сдерживанием" на территории прибалтийской республики, в том числе и в формате так называемой воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе.

Газета пишет, что Эстония, которая является самым ярым оппонентом России, укрепляет свой военный потенциал, а Североатлантический альянс наращивает своё присутствие в регионе. Со слов издания, в небольшом городке Выру на юго-востоке Эстонии милитаризация, проходящая быстрыми темпами, наиболее очевидна. Население уже привыкло к присутствию британских, французских и американских солдат в местных барах и военным грузовикам, разъезжающим по улицам городка. До границы с Россией всего около 30 километров... Эстонские власти не исключают "вторжения", поэтому многие местные жители держат свои авто с полными баками и вещами первой необходимости в них на случай, если придётся уехать.

Совсем рядом, на военной базе Тапа, расквартирована 2-я пехотная бригада армии Эстонии (одна из двух). Её командир полковник Мати Тикерпуу заявил, что в случае "вторжения" главной задачей его соединения будет "как можно быстрее разобраться с захватчиками".

Также это военный с уверенностью заявил, что армия Эстонии способна две недели сдерживать натиск Вооружённых сил РФ в случае прямого военного конфликта. И этого времени достаточно для того, чтобы дождаться прибытия подкрепления союзников по НАТО.

Интересно, что ещё в середине весны риторика эстонских военных была более амбициозной. Уже бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем, досрочно сложивший свои полномочия, обещал в случае "вторжения" армии России "достать" её ещё на дальних подступах, на территории Ленинградской и Псковской областей. А те подразделения, которые пройдут, встретить пехотой и танками.

Кстати, о танках... Газета El Pais отмечает, что численность армии Эстонии составляет всего 4500 человек, есть ещё 90000 резервистов. Всё население страны насчитывает 1,3 миллиона человек, что сопоставимо с численностью ВС РФ. И при том, что расходы на оборону Эстонии превысили уже 3,5% от национального ВВП (один из самых высоких показателей в НАТО), в эстонской армии нет ни одного танка, не говоря о боевых самолётах.