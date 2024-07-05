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crazycat21
У Boeing возникнут проблемы, если ВВС США откажутся от программы истребителя 6-го поколения
Если ВВС США приостановят программу NGAD или вообще откажутся от неё, то у аэрокосмической корпорации возникнут серьёзные финансовые проблемы.

Истребитель шестого поколения NGAD. Изображение: Boeing

У американского аэрокосмического гиганта, корпорации Boeing, серьёзные проблемы. Во-первых, есть серьёзные технические проблемы с пассажирскими лайнерами. И эти проблемы уже регулярно становятся достоянием мировой общественности. Во-вторых, с самого начала не заладилось с первым пилотируемым полётом к МКС космического корабля CST-100 Starliner, который разрабатывался в интересах NASA и должен стать альтернативной капсуле Crew Dragon от фирмы SpaceX миллиардера Илона Маска. В-третьих, одна из оборонных программ США, в которой корпорация Boeing очень сильно заинтересована, стала "пробуксовывать". Речь о создании американцами истребителя шестого поколения, который известен под обозначением NGAD. Публикация на эту тему вышла на страницах профильного ресурса Defense News.

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Как сообщает издание, пожалуй, ни одна американская компания не делала такую огромную ставку на истребитель 6-го поколения NGAD для ВВС США, как фирма Boeing. Но теперь служба может кардинально переосмыслить свою программу.

В настоящее время корпорация Boeing находится в весьма затруднительном положении. Это уже перестало быть секретом. Регуляторы пристально изучают коммерческий бизнес авиапроизводителя, чьи проблемы также привлекли внимание федеральных прокуроров. А неэффективные военные контракты с фиксированной стоимостью заставляют оборонное подразделение фирмы терять огромные деньги. 

Но руководители Boeing очень надеются, что "футуристические" контракты на разработку технологий доминирования в воздухе помогут переломить ситуацию. Поэтому компания сделал шаг и вложила миллиарды долларов в строительство дополнительных производственных мощностей на предприятии в Сент-Луисе. Там пока ещё производятся палубные истребители F/A-18 Super Hornet для ВМС США. Но последний заказ скоро будет исполнен.

Как пишет Defense News, в течение последних недель назревает потенциальная проблема, которая может сорвать амбициозные планы Boeing. Дело в том, что ВВС США стали открыто поднимать вопросы о будущем перспективного истребителя NGAD (Next Generation Air Dominance) и о том, какая работа в рамках программы может быть осуществлена в авиационном центре в Сент-Луисе.

В недавнем интервью министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что служба не намерена отказываться от планов по созданию истребителя шестого поколения. Но проект необходимо "переделать", чтобы его удешевить. Самолёт должен получить боле доступный по цене двигатель, пусть и менее продвинутый. При этом чиновник не стал уточнять, заключат ли ВВС контракт на производство NGAD в текущем году. 

Для фирмы Boeing решение по перспективному истребителю является очень критичным. Дело в том, что конкуренты – фирмы Lockheed Martin и Northrop Grumman имеют твёрдые многолетние контракты на производство самолётов F-35A и B-21 соответственно. А долгосрочные перспективы производственной линии корпорации Boeing по выпуску модернизированных истребителей F-15EX зависят исключительно от интереса иностранных заказчиков к этим машинам.

Если контракт по NGAD состоится, то фирма Boeing получит необходимую финансовую подпитку, чтобы компенсировать убытки, полученные в рамках программ самолётов-заправщиков KC-46 и президентских бортов Air Force One. Контракт также обеспечит фирме сохранение инженерных навыков персонала, чтобы не отставать от конкурентов, которые "штампуют" самолёты-невидимки.

И хотя будущие контракты на производство беспилотных летательных аппаратов, известных как Collaborative Combat Aircraft (CCA), все еще могут быть рассмотрены, ВМС отложили планы по разработке собственного истребителя шестого поколения. Теперь единственной надеждой Boeing на оживление оборонного бизнеса является контракт на разработку NGAD.

Руководящие лица фирмы честно признаются, что в настоящее время Boeing "находится в зоне риска". Особо "неловкой" ситуацию делает то, что фирма официально никак не может подтвердить своё участие в конкурсе на разработку истребителя шестого поколения для ВВС США. Среди экспертов широко распространено мнение, что Boeing соревнуется за этот контракт с Lockheed Martin. Стив Нордлунд, глава подразделения компании по обеспечению доминирования в воздухе, ясно дал понять, что Штатам необходимо "больше производственных мощностей", если они хотят опередить Китай. Как сказал этот представитель компании, хотелось бы знать, что будет следующее поколение истребителя, только когда? А вопрос, кто будет заниматься его производством, является вторичным.

Defense News сообщает, что некоторые эксперты обеспокоены тем, что в случае отмены программы NGAD Пентагон может "потерять" фирму Boeing как производителя истребителя. Тогда единственной компанией, которая сможет создать истребитель шестого поколения останется Lockheed Martin.

Однако, по мнению некоторых чиновников, столкнувшихся со счетами ВВС США, подлежащих оплате, из-за недостатка финансирования у службы просто может не остаться иного выхода, как отказаться от программы NGAD.

Возможно, никто не делал столь публичных ставок на победу в программе NGAD как Boeing. Даже если компания не говорит об этом прямо. Boeing инвестировала приблизительно 1,8 миллиарда долларов в строительство нового производственного центра в Сент-Луисе. Комплекс должен быть готов к 2026 году. В планах строительство нового центра постсборки, где самолёты будут получать свои "последние штрихи". Также планируется построить новый комплекс доставки. Все объекты расположены совместно с международным аэропортом Сент-Луис Ламберт. А ещё в Аризоне фирма Boeing уже заложила фундамент передового центра по производству композитных материалов. Новое предприятие должно производить комплектующие из композитов для будущих боевых самолётов.

По словам Нордлунда, новый завод по производству боевых самолетов Boeing и сопутствующие объекты, предназначенные для секретных программ, теоретически могут быть перепрофилированы для других работ, например, для коммерческих проектов. Но в компании не очень любят говорить на эту тему.

Аналитики разошлись во мнениях относительно того, как возможная отмена программы NGAD в конечном итоге повлияет на корпорацию Boeing и остальную промышленную базу США.

#новости #сша #техника #истребители #военные новости #самолеты #boeing #авиастроение #ngad #истребитель 6-го поколения
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