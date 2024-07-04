Киев снова хочет контрнаступать. Осталось дождаться иностранного вооружения.

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Киевские деятели во главе с Зеленским никак не могут отказаться от уже ставшей навязчивой идеи об очередном контрнаступлении ВСУ. Такие планы в киевских кабинетах имеются. Об этом рассказал сам Зеленский в ходе развёрнутого интервью информационному агентству Blomberg. Среди прочих тем была затронута и тема возможного контрнаступления украинской армии.

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По версии Зеленского, оно возможно, но состоится тогда, когда Киев получит обещанное своими западными союзниками вооружение. Глава Украины косвенно дал понять, что ВСУ якобы не имеет проблем с укомплектованием подразделений личным составом. Проблема только в оснащении этих подразделений.

"Украинские силы сейчас находятся в лучшем состоянии с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление – это вопрос вооружения бригад", – сказал Зеленский.

При этом Зеленский заявил, что около 14 бригад не были оснащены необходимым вооружением из-за задержек в поставках со стороны США и стран Европы. Эти бригады имеют общую численность личного состава в 28-35 тысяч человек. Как заявил Зеленский, "самой большой трагедией" конфликта является очень долгое ожидание между принятием решения и фактом [поставки оружия].

Прошлое контрнаступление Украина предприняла летом 2023 года. ВСУ тогда пытались наступать на южном направлении, чтобы пробить коридор к Азовскому морю. Чем закончилась эта неудачная попытка "контрнаступа" – известно. Закончилась она огромными потерями ВСУ в личном составе и в боевой технике, в том числе и западной. На каком направлении в этот раз собираются "контрнаступать" киевские деятели с учетом растянувшейся линии соприкосновения? Вероятность такой попытки очень высока, поскольку Киев должен продемонстрировать какой-то результат перед выборами в США. Результат нужен демократам. Но в любом случае, если попытка контрнаступления ВСУ будет предпринята, она обречена на провал.