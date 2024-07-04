Принятие страны станет опасным для самого альянса.

Фото: nato.int

Для современной Украины вступление в Североатлантический альянс стало какой-то навязчивой идей. Членство НАТО прописано даже в государственной стратегии страны. Однако участие Украины в стройных рядах блока абсолютно не нужно самому альянсу. Она и без того выполняет возложенные на неё союзниками обязанностями.

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Тем не менее западные политики продолжают кормить Киев всё новыми обещаниями о том, что Украина вступит в альянс. Может быть и когда-нибудь. Страны Запада во главе с США даже обещали построить какой-то "мостик" на пути Украины в альянс. Но это всё обещания и не более. Ко всему прочему, принятие Украины в ряды НАТО чрезвычайно опасно для самого блока. Публикация на эту тему вышла на страницах Politico.

Как сообщает издание, возможность будущего членства Украины в альянсе стало предметом достаточно горячих дискуссий в преддверии очередного саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Десятки экспертов в области внешней политики 3 июля призвали избегать продвижения Украины к членству в блоке во время этой встречи. Они предупредили, что какое-либо продвижение в данном вопросе "поставит под угрозу" США и их союзников, а также расколет коалицию.

Как утверждают эксперты, если Украина будет принята в НАТО, то это приведёт к автоматическому срабатыванию пятой статьи Вашингтонского договора. Это статья об обеспечении коллективной безопасности в случае нападения на одну из стран организации.

Аргумент относительно пятой статьи Устава НАТО весьма распространён среди противников принятия Украины в блок. Но, как пишет Politico, публичная позиция более шестидесяти аналитиков, дает возможность заглянуть в аргументы, которые, скорее всего, будут высказаны на трехдневном мероприятии, которое начнется во вторник, 9 июля.

"Чем ближе НАТО к обещанию, что Украина присоединится к альянсу после окончания конфликта, тем больше стимулов у России для его продолжения. Вызовы, которые представляет Россия [для альянса, прим.], можно решить, не привлекая Украину в НАТО", – говорится в письме, с которым удалось ознакомиться Politico.

Таким образом, издание в своём материале даёт понять, что обещание принять Украину в Североатлантический альянс, является для России стимулом для продолжения Специальной военной операции. Ведь одной из причин для её начала и стало стремление Киева в НАТО. А это угроза безопасности России. Кроме того, приведённая цитата является ещё одним свидетельством того, что страны западного мира просто используют Украину в собственных интересах.

Politico также сообщает, что движение Украины по пути к членству в НАТО будет иметь обратный эффект, поскольку территория этой страны превратится "в место длительного противостояния двух ведущих ядерных держав мира".

Аналитики и преподаватели колледжей не принимают решения относительно политики НАТО, но они часто вносят свой вклад в дебаты по внешней политике, публикуя статьи с изложением своих мнений и организуя дискуссии. Особенно в преддверии и во время крупных мероприятий, таких как предстоящий саммит.

Ранее покидающий свой пост генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что "необходимым минимумом" для членства Украины в НАТО должна стать её "победа". Всё тот же Столтеберг 3 июля в своей статье для журнала Foreign Affairs не упомянул напрямую о членстве Украины в блоке, он только намекнул на будущее страны в этом альянсе и заявил про обеспокоенность по этому поводу. Кроме того, чиновник заявил, что усиление поддержки Украины со стороны альянса якобы не делает НАТО участником конфликта.