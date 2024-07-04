Американское издание снова сетует на эффективность ракетных ударов ВС РФ.

Удар ракетой комплекса "Искандер" по ангару с истребителем МиГ-29. Скриншот видео Минобороны РФ

В ходе проведения Специальной военной операции ВС РФ продолжают наносить ракетные удары по военным объектам ВСУ. В последнее время в числе приоритетных целей для таких ударов значатся военные аэродромы на территории Украины, на которых базируются остатки авиационной техники ВСУ ещё советского производства.

реклама

1 июля ракеты ОТРК "Искандер-М" прилетели по аэродрому Миргород в Полтавской области. Данный объект является местом постоянной дислокации 831-й истребительной авиабригады – единственного соединения ВСУ, на вооружении которого имеются тяжёлые истребители Су-27. Сейчас эти самолёты переоборудованы в носители высокоточного западного оружия, в том числе британско-французских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow/SCALP-EG. В результате качественной аэроразведки при помощи беспилотника удар получился довольно эффективным и очень болезненным для ВСУ. Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, были уничтожены пять истребителей Су-27, ещё два самолёта этого типа, находящиеся на ремонте, были повреждены.

Буквально на следующий день удару, всё так же нанесённому расчётом ракетного комплекса "Искандер", подвергся военный аэродром в Полтаве. В результате удара были уничтожены боевой вертолёт Ми-24 армейской авиации ВСУ и несколько единиц аэродромной техники. Результативность удара была достигнута за счёт эффективной воздушной разведки.

И 3 июля обработке российскими ракетами подвергся аэродром Долгинцево в Днепропетровской области. Всё так же в связке действовали авиаразведчики с ракетчиками. Согласно данным российских источников, в результате удара были уничтожены пара штурмовиков Су-25 и истребитель МиГ-29. Последний, как и Су-27, тоже переоборудован в носитель крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG, а также "умных" бомб JDAM и HAMMER американского и французского производства соответственно.

Удар по аэродрому Долгинцево. Скриншот видео Минобороны РФ

Разумеется, эффективность и частота (а главное, систематичность) ракетных ударов ВС РФ по аэродромам противника не осталась незамеченной за рубежом. Соответствующая публикация появилась на страницах американского издания Forbes. Автором материала является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель журнала.

В своём материале Экс подтверждает, что в результате последнего удара по аэродрому Долгинцево Воздушные силы Украины потеряли как минимум один "драгоценный" боевой самолёт. Кризис украинской ПВО усугубляется. И если Воздушные силы Украины не станут сбивать российские беспилотники, беспрепятственно летающие над их базами, то они продолжат терять свои самолёты, которые "нелегко" заменить.

Перед ударом по аэродрому Долгинцево российский беспилотник просканировал базу, затем прилетели три ракеты "Искандера", которые упали на цели по отвесным траекториям. Кадры объективного контроля, снятые беспилотниками ВС РФ, подтверждают поражение двух самолётов – штурмовика Су-25 и истребителя МиГ-29. Как утверждает Экс, вероятно, штурмовик являлся макетом. Зато истребитель был вполне себе боеготовым. Согласно официальным данным Минобороны РФ, в результате ракетного удара по аэродрому Долгинцево были уничтожены истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы [прим.].

По данным обозревателя Forbes, всего с осени 2023 года в результате таких ракетных ударов ВСУ потеряли несколько истребителей Су-27 и Миг-29, штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-24. И это недопустимый уровень потерь в авиационной технике для армии, у которой осталось "менее 100 боевых самолётов и около 50 вертолётов".

Странно, что Дэвид Экс "стесняется" упоминать вертолёты армейской авиации ВСУ, уничтоженные российскими ракетами на площадках подскока вблизи линии соприкосновения. Или это другое?

Украина в скором времени должна получить истребители F-16 от своих западных союзников. По данным Экса, Киев получит 85 самолётов F-16 американского производства и, возможно, дюжину французских Dassault Mirage 2000. Но проблема в том, что западные машины будут также уязвимы для российских беспилотников и ракет, пока они будут находиться на открытых площадках аэродромов.

Аналитик Forbes снова говорит о кризисе противовоздушной обороны ВСУ. Обычно украинские военные прикрывают свои аэродромы эшелонированной ПВО. Но сейчас им с большим трудом удаётся "прикрывать" и крупные города, и скопления войск с техникой, и передовые военные аэродромы. Очевидно, что отдавая приоритет прикрытию населенных пунктов, ВСУ оставили свои аэродромы менее защищёнными.

Дэвид Экс сообщает, что "помощь" придёт на Украину. Недавно Вашингтон объявил о выделении очередного пакета такой военной помощи на сумму 2,3 миллиарда долларов. Среди всего прочего военного имущества в пакете будут и "многочисленные" системы ПВО, в том числе ракеты большой дальности Patriot и ракеты средней дальности NASAMS. Но, возможно, эти средства будут снова направлены на прикрытие городов. Экс привёл цитату госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что необходимо убедиться в наличии средств ПВО для защиты районов, в которые "сделаны инвестиции".