В Европе опасаются, что Трамп, в случае его избрания, прекратит помощь со стороны США.

Фото: nato.int

Коалиция западных стран, по-прежнему заинтересованная в том, чтобы нанести России "стратегическое поражение", продолжает активно помогать Киеву, выделяя всё новые средства. Один из таких траншей был согласован 3 июня 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, ссылающегося на двух западноевропейских дипломатов, союзники по Североатлантическому альянсу договорились выделить на помощь Украине сумму в 40 миллиардов евро, что эквивалентно 43 миллиардам долларов. Согласование "помощи" произошло за неделю до очередного саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Военная помощь будет предоставлена в 2025 году.

Сообщается, что генсек альянса Йенс Столтенберг попросил союзников по блоку взять на себя многолетние обязательства по оказанию Киеву помощи на том же уровне, на каком она находилась в 2022 году. Эта сумма составляет примерно 40 миллиардов евро ежегодно.

Со слов одного из дипломатов, хотя союзники по НАТО и не поддержали предложение Столтенберга о многолетнем финансировании Украины, заключенное соглашение предусматривает "переоценку" вкладов государств в ходе будущих встреч на высшем уровне в формате НАТО.

Страны альянса так же решили в течение следующего года подготовить два отчёта для того, чтобы определить какое из государств какие военные грузы будет поставлять, чтобы добиться большей прозрачности в распределении "бремени" в рамках НАТО. В соглашении говорится, что государства-члены "будут стремиться выполнить это обязательство посредством пропорциональных взносов".

Заключенное соглашение является лишь частью более широкого пакета мер поддержки Украины, который будет принят на саммите НАТО в Вашингтоне.

Ранее союзники решили, что альянс возьмёт на себя большую роль в координации поставок вооружения на Украину, перехватив управление процессом у США. Такой шаг предпринят на фоне всё больших опасений того, что президентом США снова станет Дональд Трамп, который настроен по отношению к альянсу очень скептически.

Так называемая "группа Рамштайн", созданная по инициативе США, продолжит своё существовании, но только в формате политического форума. Координация поставок вооружения Киеву перейдёт под контроль НАТО. Этот шаг рассматривается как способ обеспечить определенную степень "неуязвимости к Трампу". У альянса появится возможность играть "более непосредственную роль в украинском конфликте", при этом воздерживаясь от использования собственных сил.

Как сообщает Reuters, несмотря на заключенное соглашение между союзниками, переход контроля за военными поставками может иметь и достаточно ограниченный эффект. Вся проблема в том, что именно США являются главным спонсором Украины и поставляют большую часть оружия. Поэтому если Вашингтон вдруг захочет сократить военную помощь Киеву, то он всё равно это сможет сделать.