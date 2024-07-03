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crazycat21
Китайский бомбардировщик H-6K несёт вдвое больше гиперзвуковых ракет, чем ожидалось ранее
Неожиданный "сюрприз" для США и их союзников.

Бомбардировщик Xian H-6K с четырьмя гиперзвуковыми ракетами. Фото: ВВС НОАК

Профильный ресурс Army Recognition сообщает, что в последних числа июня Командование ВВС Южного театра военных действий НОАК опубликовало снимок дальнего бомбардировщика H-6K, взлетающего в тёмное время суток во время учений. На фото под одной из плоскостей крыла самолёта видны две баллистические ракеты воздушного базирования 2PZD-21 (также известны как YJ-21). Наблюдатели китайской англоязычной газеты Global Times предположили, что под другой плоскостью для баланса подвешены две аналогичные ракеты. Итого всего четыре изделия. Ранее китайский бомбардировщик H-6К замечался только с одной такой ракетой под каждой из плоскостей. Таким образом, самолёт H-6K может нести больше гиперзвуковых ракет, чем считалось ранее.

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По данным Army Recognition, в своём ежегодном отчёте Конгрессу США за 2023 год Пентагон указал, что каждый самолёт H-6K может нести до шести крылатых ракет для атаки наземных целей. Таким образом, эти ракетоносцы обеспечивают Народно-освободительную армию Китая (НОАК) необходимым ударным потенциалом. Возможности китайской армии распространяются до Второй островной цепи, которая включает японские острова Бонин, Марианские острова (включая сильно укрепленные базы США на Гуаме) и западные Каролинские острова, включая Палау.

Опубликованная фотография китайского ракетоносца H-6K является свидетельством того, что противокорабельная баллистическая ракета YJ-21, разработанная для ВМС НОАК, либо её авиационная версия 2PZD-21 (KD-21) была принята на вооружение китайских ВВС.

Гиперзвуковая ракета 2PZD-21 под крылом ракетоносца Xian H-6K. Фото: социальные сети

Ракета YJ-21, представленная на авиасалоне Zhuhai Air Show 2022, характеризуется как гиперзвуковая противокорабельная баллистическая ракета. В официальных публикациях указано, что ракета имеет крейсерскую скорость 6 Махов и 10 Махов на конечном отрезке траектории. Считается, что дальность полёта изделия достигает 1500 километров. Данная ракета входит в комплекс вооружения, предназначенного для борьбы с авианосцами противника. Дальность полёта китайской ракеты превышает боевой радиус американского палубного истребителя F-35C, который составляет около 1000 километров. Таким образом, американские авианосцы просто вынуждены приближаться поближе к своим целям, существенно повышая собственную уязвимость.

Вариант гиперзвуковой ракеты, известный под обозначением 2PZD-21 или KD-21, существенно расширяет ударные возможности китайских ВВС. Ракета предназначена для уничтожения как морских, так и наземных целей, что повышает оперативные возможности бомбардировщика Xian H-6K.

Баллистическая ракета воздушного базирования представляет собой проблему для систем ПВО из-за своей высокой скорости и практически отвесного угла пикирования на конечном участке траектории.

#новости #китай #оружие #авиация #ракеты #военные новости #самолеты #гиперзвук #противокорабельные ракеты #xian h-6k
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