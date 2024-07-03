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crazycat21
Defence24: Нидерланды усиливают свою ПВО
Новую батарею Patriot развернули, а персонала для неё не хватает.

ЗРК Patriot. Фото: Армия США

Профильный ресурс Defence24 сообщает, что Министерство обороны Нидерландов проинформировало о формировании нового огневого подразделения, вооружённого американскими комплексами ПВО Patriot, а также о создании испытательного центра систем по борьбе с беспилотниками.

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Новая батарея Patriot развёрнута в составе Командования противовоздушной обороны сухопутных войск (DGLC) на юге страны. Огневое подразделение, оснащённое средствами борьбы с угрозами со стороны самолётов, вертолётов и дронов, будет действовать как совместно с уже существующими системами обороны, так и самостоятельно.

Особо отмечено, что несмотря на то, что батарея зенитно-ракетных систем уже развёрнута, она испытывает дефицит персонала, необходимого для эксплуатации системы и достижения её полных эксплуатационных возможностей. На данный момент в штате подразделения насчитывается около 200 человек. Ко всему прочему, подготовка системы Patriot к эксплуатации предусматривает её модернизацию.

Кроме того, во Фредепиле (населённый пункт, где расположена батарея) будет создан испытательный центр, основным направлением деятельности которого станут технологии борьбы с дронами. Этот объект будет функционировать не только в интересах ПВО сухопутных войск, но и также будет заниматься тестированием доступных коммерческих систем борьбы с беспилотниками по запросу партнёров правительства страны.

В своём заявлении Министерство обороны Нидерландов подчеркнуло, что оно не только усиливает собственную противовоздушную оборону. Военное ведомство подчеркнуло, что Нидерланды в последнее время взяли на себя "ведущую роль" в коалиции западных государств, чтобы сделать системы Patriot более доступными для Украины. Ранее Голландия передала Киеву одиночные пусковые установки.

Развёртывание ещё одной батареи означает, что армия Нидерландов имеет в своём распоряжении четыре комплекса Patriot. До недавнего времени в боеготовом состоянии находились только три системы. Нидерланды постепенно модернизируют свои системы Patriot и являются одним из пользователей новейших ракет PAC-3 MSE.

#новости #техника #армия #оружие #беспилотники #дроны #пво #patriot #нидерланды #pac-3
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