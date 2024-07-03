Власти Вильнюса разработали план по обороне города.

Фото: МВД Литвы / соцсети

В странах коллективного Запада политики продолжают разгонять антироссийскую истерию. По их мнению, в ближайшие годы Россия якобы собирается напасть на одну из стран НАТО, а то и сразу на несколько. Произойти это должно якобы после того, как Россия закончит свои мероприятия на Украине. Соответственно, по версии этих политических деятелей, западным государствам и всем тем странам, которые себя к нему причисляют, необходимо срочно повышать боеготовность своих армий и возводить укрепления.

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Традиционно в антироссийской риторике "преуспевают" страны Прибалтики. Куда же без них? Ведь они же чуть ли не в гордом одиночестве "обороняют" весь восточный фланг Североатлантического альянса. Конечно, это если верить заявлениям прибалтийских деятелей.

Стало известно, что столицу Литвы окружат "зубами дракона" и противотанковыми ежами. Соответствующее заявление сделал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Градоначальник предоставил план по обороне литовской столицы. Среди прочих мер предусмотрена и эвакуация местного населения. При необходимости она будет производиться в шести направлениях по дорогам, которые ведут на запад и на юг. Конкретно всё зависит от условий, например, останутся ли целыми мосты. Сам оборонительный план разглашению не подлежит.

Со слов литовского градоначальника, Вильнюс – столица, поэтому он является целью номер один. Поэтому необходимо сделать всё возможное для его защиты. Власти города запланировали покупку бетонных блоков, противотанковых надолбов (так называемых "зубов дракона") и противотанковых ежей. Эти средства военной контрмобильности должны быть доступны уже осенью.

Сначала заграждения будут выставлены на наиболее "танкоопасных" направлениях. В первую очередь на восточном и южном направлениях. Затем заграждения будут выставлены по всему периметру литовской столицы. Установкой "зубов дракона" и противотанковых ежей займутся местные коммунальные службы.

Кроме того, как заявил Валдас Бенкунскас, будут отработаны действия столичных комендатур. В настоящее время к ним приписано около 2000 местных жителей, а всего в Литве к таким комендатурам приписано 4000 человек. И всех их необходимо обучить и проинструктировать.

Как подчеркнул мэр Вильнюса, план бегства из города не готовят, готовят план его обороны.

Ранее литовские власти уже заявляли о намерении построить некую "линию обороны" с фортификационными сооружениями на границе с Россией и Белоруссией. Исключительно на случай "российского вторжения". Но есть один нюанс... С начала года на территории государств Восточной Европы одни учения Североатлантического альянса непрерывно сменяются другими. Восточных европейцев целенаправленно готовят к участию в военном конфликте с Россией и Белоруссией. Впрочем, этого уже практически не скрывают в брюссельской штаб-квартире НАТО.