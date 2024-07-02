Эксперт об истинном состоянии британских Вооружённых сил.

Фото: © Wojtek RADWANSKI / AFP

В последнее время в странах Европы постоянно звучат заявления о возможности прямого военного конфликта с Россией. Политики и военные стран западной коалиции постоянно говорят о том, что в скором времени Россия страна якобы намеревается напасть на одну из стран НАТО, а то и сразу на несколько. Следуя общему тренду, в громкой антироссийской риторике поупражнялись все кому не лень: от политиков стран Прибалтики и Польши до совсем не последних чиновников Великобритании. И все они как один заявляют о необходимости укрепления обороноспособности собственных стран. А с этим у государств Европы всё обстоит не самым лучшим образом.

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Довольно любопытный материал о том, как обстоят дела с обороноспособностью Великобритании, которая когда-то была примером для подражания со стороны других стран Европы, вышел на страницах британской газеты The Financial Times. В нём прямо говорится о том, что британские военные сейчас не готовы защитить территорию своей страны в случае конфликта с Россией. О противнике прямо не сказано, но это и без того понятно, поскольку остальные страны являются союзниками Великобритании. А тот, кто к таковым не относится, явно слабоват.

Как пишет Financial Times, Роб Джонсон, бывший директор Управления общей оценки и анализа Министерства обороны Великобритании, заявил, что британские военные действуют с "абсолютным минимумом". И этот минимум позволяет им только проводить лишь миротворческие и гуманитарные операции, эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и некоторые антидиверсионные мероприятия.

"В любой крупномасштабной операции у нас быстро закончились бы боеприпасы... Наша оборона слишком тонка, и мы не готовы сражаться и побеждать в вооруженном конфликте любого масштаба. Великобритания достигла ситуации, когда она не может должным образом защищать британские земли", – сказал Джонсон.

Также эксперт указал на то, что противовоздушная оборона страны является недостаточной для отражения удара крылатыми ракетами большой дальности. У Королевского флота не хватает сил и средств для патрулирования Северной Атлантики с целью сдерживания активности подводных лодок ВМФ России. Королевские ВВС нуждаются в вдвое большем количестве истребителей, чем они имеют сейчас.

Джонсон заявил и о том, что Великобритания сейчас не в состоянии сформировать даже экспедиционные силы, подобные тем, которые были развёрнуты во время Фолклендской войны или во время военной кампании в Ираке. С его слов, британские войска будут подвержены риску из-за недостаточной оснащённости.

В своём интервью газете аналитик отметил, что не желает быть паникёром, он просто реалист относительно тех сценариев, которые его ведомство отрабатывало в ходе военных игр. Со слов Роба Джонсона, он сделал публичное заявление о слабости британской армии из-за того, что обеспокоен недостаточными инвестициями, необходимыми военным. Особенно для противодействия "угрозе" со стороны России.

"Правительство не раскрывает общественности масштаб угрозы, потому что знает, что не готово. Честность не несет никакого риска для безопасности, потому что русские и так это знают", – сказал Джонсон.

Financial Times сообщает, что мрачный прогноз Джонсона дополняет недавние предупреждения со стороны действующих или недавно ушедших в отставку высокопоставленных представителей министерства обороны Великобритании, которые заявили, что британские ВС нуждаются в модернизации. При этом необходимо учитывать опыт боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, а также потенциальный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе.