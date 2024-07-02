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crazycat21
Army Recognition: Преимущество флота Великобритании будет зависеть от увеличения подводных сил
Эксперты из Лондона озадачились повышением боеспособности британского флота.

Атомная подводная лодка класса Astute. Фото: BAE Systems

Великобритания уже далеко не та морская держава, которой являлась в былые стародавние времена. Чтобы быть "владычицей морей", необходимо иметь мощный военно-морской флот. А с этим у Лондона огромные проблемы. Деградация Королевского флота началась ещё после окончания Второй мировой войны, когда ближайшие союзники Великобритании примерили на себя роль мирового гегемона. Но наиболее активно деградация британского флота шла в последние десятилетия. 

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О современном состоянии Royal Navy и о его проблемах известно уже достаточно много. Флот Великобритании оставляет желать лучшего. Однако военно-морские амбиции политиков из Лондона никуда не исчезли. 

Довольно любопытный материал, посвящённый этим амбициям был опубликован на страницах профильного ресурса Army Recognition. Там говорится о том, что о Королевский флот должен расширить и модернизировать свои подводные силы для того, чтобы сохранить свое стратегическое преимущество. По крайней мере, именно такие рекомендации содержаться в новом под громким названием " Более смертоносный Королевский флот: усиление военно-морской мощи Великобритании", выпущенным британским Советом по геостратегии. Авторами этого отчёта являются Уильям Фрир и Эмма Солсбери. Примечательно, что это отчёт был спонсирован американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Как заявлено, опубликованный документ исследует текущее состояние подводных возможностей Королевского флота и предлагает важные рекомендации по их улучшению.

Ударные атомные подводные лодки играют ключевую роль в противолодочной борьбе и в борьбе с надводными целями. Кроме того, они могут запускать крылатые ракеты и по наземным целям. Современные АПЛ ценятся за их скрытность, бесшумность и способность оставаться под водой в течение длительного времени без всплытия.

В докладе подчеркивается стратегическое значение регулярного патрулирования подводными лодками Королевского флота. В качестве примера приводится Фолклендская война, где присутствие подводной лодки HMS Conqueror в районе вынудило аргентинский флот отступить после того, как был потоплен лёгкий крейсер General Belgrano.

В настоящее время в составе Королевского флота Великобритании имеется пять многоцелевых атомных подводных лодок класса Astute. Ожидается поступление ещё двух таких лодок. Кроме них в составе британского флота имеется одна многоцелевая АПЛ класса Trafalgar, прошедшая модернизацию с продлением срока службы до 2025 года. 

В отчете подчеркивается, что для достижения стратегических целей Королевскому флоту необходимо повысить свою летальность, что требует большей массы, живучести и интеграции, а также повышения эффективности и разнообразия имеющихся возможностей. Для решения этих задач рекомендуются значительные инвестиции с целью максимального раскрытия потенциала британских авианосцев. Необходимо закупить дополнительные самолёты F-35B Lightning II для их авиационных крыльев, а также произвести интеграцию в эти авиакрылья беспилотников и усилить защиту авианосцев. Также эксперты призывают улучшить вооружение эсминцев и фрегатов и ускорить программу замены эсминцев Тип 45. Последние, хоть и насыщены средствами ПВО, в остальном показали себя с худшей стороны. Их силовые установки постоянно выходят из строя [прим.].

Кроме того, предлагается снизить риски для подводных лодок за счет ускорения строительства подводных лодок класса Dreadnought закупить ещё одной субмарину данного типа в качестве ракетной подводной лодки (SSGN) для обеспечения дополнительных возможностей нанесения ударов по лодкам противника и смягчения возможных задержек в программе SSN-AUKUS. Первоначально субмарины класса "Дредноут", которые сейчас строятся, являются носителями баллистических ракет с ядерными боеголовками и предназначены для замены имеющихся в составе Королевского флота АПЛ типа Vanguard – "Авангард" [прим.].

P.S. С подводными лодками для Королевского флота Великобритании всё понятно, хотя сомнительно, что даже семь многоцелевых АПЛ Astute (после достройки последних) существенно повлияют на возможности британского флота. Зато про повышение боевого потенциала авианосцев – это сильно. Уже всему миру известны их "возможности". Кроме того, имеется информация о том, что в Адмиралтействе всерьёз задумываются, а не отказаться ли от этих кораблей вообще из-за дороговизны эксплуатации. 

#новости #военные новости #флот #корабли #подводные лодки #апл #королевский флот великобритании #astute
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