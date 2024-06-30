Аналитики RAND предложили свои методы.

ФАБ-1500 с УМПК. Фото: Минобороны РФ

Уже длительное время киевские деятели во главе с Зеленским продолжают жаловаться коллективному Западу в том, что ВКС России буквально "затерроризировали" подразделения ВСУ на линии фронта своими планирующими бомбами – классическими ФАБ, оснащёнными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

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После небольшой доработки обычный "чугуний" превращается в мощное высокоточное оружие. Первыми модулями планирования и коррекции обзавелись ФАБ-250, затем ФАБ-500. Позже в ряду российских высокоточных бомб прибыло, к ним добавились полуторатонная ФАБ-1500, для которой инженерам пришлось придумывать свой модуль планирования и коррекции. В последнее время всё чаще приходят сообщения о применении в зоне СВО тяжёлых ФАБ-3000, оснащённых УМПК. Бомбы данного калибра являются самыми крупными в арсенале оперативно-тактической авиации ВКС России. Кстати, производство таких "фугасок" было возобновлено в начале 2024 года. Соответственно, если есть потребность в боеприпасах, то для них имеются цели.

Жалобы Зеленского, его окружения и высокопоставленных самостийных военных на российские планирующие ФАБы заставили Администрацию Байдена и Пентагон придумывать хоть какие-то меры "противодействия". Одной из такой мер стала приоритет Украины в получении как дополнительных зенитных управляемых ракет к системам ПВО Patriot, так и самих таких комплексов. Западным заказчикам таких систем, уже оплатившим свои покупки, предложено подождать. Поможет ли мера, придуманная Белым домом, киевским деятелями? Весьма сомнительно.

Довольно любопытный материал на данную тему был опубликован на страницах профильного ресурса Defense Post, имеющего американскую дислокацию. Авторами материала являются Джон Хоэн и Уильям Кортни. Оба – аналитики RAND. Услугами этой "некоммерческой исследовательской" организации часто пользуются власти США. Так вот, в своём труде эти господа посоветовали Киеву, как ему "отбиваться" от планирующих бомб ВКС России.

Но для начала западные эксперты дали понять, что идея Зеленского, который возомнил себя "военным гением", о насыщении подразделений ВСУ на линии фронта передовыми системами ПВО является абсолютной абсурдной. Причина в том, что даже современные комплексы Patriot будут иметь очень сомнительную эффективность при перехвате планирующих бомб с УМПК. Да и боекомплект таких систем очень дорог.

"Планирующие бомбы дёшевы. Россия сбрасывает сотни бомб в неделю по украинским целям на линии фронта и за ней . Эти бомбы маленькие и их трудно обнаружить на радаре. Они не используют двигатель и не излучают обнаруживаемый тепловой след. Российские самолёты запускают планирующие бомбы в километрах за линией фронта, в относительной безопасности".

По мнению американских экспертов, наиболее эффективным способом борьбы с планирующими бомбами будет являться перехват их носителей в воздухе либо поражение на земле. Результата можно добиться при использовании сочетания тактических ракет, средств поражения "воздух-воздух", а также средств радиоэлектронной борьбы.

При противодействии российской авиации украинцам предлагается не только полагаться на вооружения, поставленные Западом, но и применять их "гибко". Эксперты также полагают, что США могут принять "мудрое" решение и разрешить Киеву наносить удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродромам, которые находятся на удалении более 100 километров от границы. Кроме того, эти эксперты полагают, что Вашингтон мог бы поставить Киеву дальнобойные ракеты воздушного базирования, например, малозаметные JASSM. Такие ракеты имеются в распоряжении ВВС Польши и Финляндии.

По мнению аналитиков из Вашингтона (RAND "прописан" в Арлингтоне), неплохим способом нейтрализации планирующих бомб станет применение ожидаемых Киевом истребителей F-16 с самолётами ДРЛО Saab 340 AEW&C, которые пообещала Швеция. Последние, действуя из воздушного пространства Западной Украины могли бы наводить истребители посредством системы обмена тактическими данными Link16.

"Их объединение создаст новые возможности, особенно если США предоставят усовершенствованные ракеты большой дальности класса "воздух-воздух". Такие ракеты смогут поразить самолёты до того, как они сбросят бомбы. Управляемые AMRAAM с радиолокационным наведением имеют большую дальность, чем планирующие бомбы", – заявляют аналитики RAND.

По мнению этих экспертов, самолёты Saab 340 AEW&C станут "усилителем" силы. При этом эти американские господа достаточно прямолинейно заявляют о том, что некоторые шведские операторы, специалисты по воздушным боям, "могут потребоваться" до того момента, пока украинцы не пройдут полный цикл подготовки. Получается, что эксперты RAND предлагают Швеции в открытую поучаствовать в конфликте.

Третьим вариантом противодействия российским планирующим бомбам названа радиоэлектронная борьба. Американские эксперты предлагают глушить сигналы GPS и "Глонасc". Никакой конкретики при этом не названо, зато заявлено, что Украине потребуются мощные глушители, способные блокировать спутниковые сигналы на большом пространстве.

Иностранные аналитики сделали свои выводы и высказали соответствующие рекомендации. При этом они прямо дали понять западной аудитории читателей, что все три метода борьбы с планирующими бомбами могут и не стать каким-то очередным "супероружием".