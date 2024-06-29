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crazycat21
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
Возможно, эти испытания означают прорыв в военной авиации.

Китайский истребитель работает совместно с дронами. Картинка создана искусственным интеллектом. Изображение: Army Recognition

Профильный ресурс Army Recognition опубликовал материал об успехах авиастроителей Китая. Информация представлена со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post. Согласно опубликованным данным, Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами-ведомыми.

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Как сообщается, новый самолёт представляет собой сочетание малозаметной машины с парой отсоединяемых беспилотников. Инновационная конструкция "была продемонстрирована" в аэропорту, расположенном на южной окраине пустыни Му Ус в автономном районе Нинся на северо-западе КНР. Отмечено, что фотографии нового летательного аппарата пока отсутствуют.

Истребитель-невидимка, оснащенный двухмоторным турбовентиляторным двигателем и интегрированным фюзеляжем с треугольным крылом, во время испытательного полета выполнил манёвр. Сегменты каждой плоскости крыла отделились от самолёта, превратившись в два дрона типа "летающее крыло" с электрическими двигателями.

Army Recognition отмечает, что к представленной информации необходимо относится с осторожностью, поскольку фото или видеоподтверждение этого испытательного полёта пока отсутствует. Если они будут, то нескоро, поскольку Китай традиционно не спешит знакомить весь мир со своими оружейными новинкам [прим.].

Однако китайские СМИ продолжают пояснять ход проведённых испытаний: "Несмотря на кратковременную тряску, вызванную внезапным уменьшением площади крыла и смещением центра тяжести самолёта, истребитель и дроны быстро стабилизировались, продемонстрировав эффективность аэродинамической схемы, алгоритмов и автоматического управления".

Как заявил Ду Синь, старший инженер Института авиационных технологий Китайского центра аэродинамических исследований и разработок (CARDC), этот испытательный полёт подтвердил новую концепцию истребителя следующего поколения ВВС НОАК. Перспективная конструкция представляет собой совокупность пилотируемой и беспилотной систем. Несколько летательных аппаратов объединены для ведения скоординированного боя.

В статье для китайского журнала Advances in Aeronautical Science and Engineering от 29 мая Ду Синь и его китайские коллеги пояснили, что именно такой подход позволяет решить проблемы несоответствия скоростей и несовместимости дальности пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Реализация новой концепции позволяет получить дополнительные преимущества.

Конструкция истребителя-невидимки следующего поколения включает в себя два дрона, прикреплённых к задней кромке треугольных крыльев самолета. Ранее предпринимались попытки прикрепить беспилотники к законцовкам крыла самолёта. Ду Синь и его команда пошли другим путём. Конструкторы применили "конфигурацию стыковки задней кромки" – передние кромки фюзеляжей беспилотников соединяются с задней кромкой крыла истребителя. Такая конфигурация обеспечивает более стабильный полёт, но создает серьезные проблемы из-за резких изменений центра тяжести и точки фокусировки самолёта во время расстыковки летательных аппаратов.

Кроме того, команда конструкторов разработала новый алгоритм для точного анализа различных возмущений, включая изменения ветра, в момент разделения летательных аппаратов. Истребитель следующего поколения и дроны используют компьютер управления полетом FCC-100 разработки Северо-западного политехнического университета Китая. Эта машина способна осуществлять точные вычисления и осуществлять надёжный контроль.

Как сообщает Army Recognition, дата свершившегося испытательного полёта китайского истребителя следующего поколения пока остаётся засекреченной. А проведённые испытания открывают путь для его практического применения. Но поскольку никаких официальных сообщений об этом испытании не было обнародовано, разумно сохранять осторожность в отношении достоверности этих данных. Необходимо дождаться дополнительной информации от властей Китая. Можно подумать, что власти КНР или китайские военные тут же поспешат делиться своими успехами в области разработки вооружений. Тем более в современных геополитических реалиях, когда США прямо заявляют, что Китай для них является главным противником.

#новости #китай #техника #технологии #авиация #беспилотники #дроны #самолеты #истребитель 6-го поколения #бесилотники
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Army Recognition: Армия США начала испытания новой боевой машины огневой поддержки M10 Booker
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