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crazycat21
Military Watch: Шведские самолёты ДРЛО Saab 340 столкнутся с проблемами в небе над Украиной
Перехватчики МиГ-31 и комплексы ПВО С-400 не дадут им нормально работать.

Saab 340 AEW&C. Фото: Saab

Некоторое время назад власти Швеции пообещали Украине передать достаточно крупный пакет военной "помощи" совокупной стоимостью 1,25 миллиарда долларов. Среди прочего имущества, запланированного к передаче Киеву, были названы два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab 340 AEW&C. Эти летающие радары известны также под обозначением ASC-890 Erieye. Согласно открытым данным, на начало 2024 года на вооружении шведских ВВС находилось два таких специализированных самолёта. Оба будут переданы Украине. Сама Швеция намеревается получить более совершенные машины.

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По мнению многих аналитиков, обещанные Киеву шведскими властями самолёты ДРЛОиУ будут действовать в тесной связке с истребителями F-16, прибытие которых на Украину ожидается в ближайшее время. По замыслам украинского командования, такая связка будет призвана максимально усложнить работу самолётов ВКС России, сбрасывающим планирующие фугасные бомбы на позиции ВСУ. 

Однако не всё так просто.  У бывших шведских самолётов в воздушном пространстве Украины возникнут достаточно серьёзные проблемы. Публикация на эту тему вышла на страницах профильного ресурса Military Watch.

Как говорится в материале издания, самолёты Saab 340 AEW&C оснащены радарами увеличенного размера и способны управлять боевыми действиями с воздуха, предупреждая о приближающихся угрозах. В определённых случаях эти машины могут наводить на цели ракеты класса "воздух-воздух", выпущенные своими истребителями.

В случае с Украиной, обещанная передача пары Saab 340 AEW&C предназначена для повышения воздушного потенциала страны, который будет состоять из истребителей F-16 американского производства и французских Mirage 2000. Последние были недавно обещаны президентом Франции Эммануэлем Макроном в весьма скромном количестве.

Как отмечает Military Watch, шведский Saab 340 является наименее мощным и "самым консервативным" самолётов ДРЛОиУ в мире. По своим возможностям он существенно уступает ведущим машинам этого класса, таким как американский E-7 и китайский самолёт KJ-500. Но поскольку запланированные к передаче Киеву F-16 и Mirage 2000 оснащены одними из самых маленьких радаров среди всех истребителей с механическими решётками периода холодной войны, шведские самолёты ДРЛОиУ помогут значительно улучшить ситуационную осведомлённость этих машин. 

Эксперты Military Watch ставят под вопрос целесообразность применения таких больших, маломанёвренных, сильно заметных, а главное очень дорогих самолётов [Saab 340 AEW&C] в воздушном пространстве Украины. Кроме того, дальность действия авиационных средств поражения действия авиационных средств поражения, имеющихся в арсенале ВКС России, только усиливает сомнения в такой целесообразности.

Передаваемые Швецией самолёт ДРЛОиУ столкнутся в воздушном пространстве Украины с очень крупными и боеспособными Военно-воздушными силами и их мощнейшим арсеналом, а также с дальнобойными средствами ПВО. При этом у Украины не так много возможностей по развёртыванию самолётов ДРЛОиУ вне пределов действия средств поражения Вооружённых сил России.

Россия уже продемонстрировала возможности своих ракет классов "воздух-воздух" и "земля-воздух" большой дальности.   

В первую очередь это ракеты Р-37М, носителями которых являются истребители Су-35С и перехватчики МиГ-31БМ, а также зенитные управляемые ракеты 40Н6 в составе комплексов ПВО С-400 "Триумф". Р-37М – это достаточно крупная ракета, обладающая впечатляющей скоростью 6 Маха и дальностью пуска 400 километров. Её основными целями являются не только боевые самолёты противника, но и средства их поддержки. В первую очередь, это как раз самолёты ДРЛОиУ. Ракета Р-37М успешно прошла боевые испытания в ходе конфликта на Украине. Её носителем является перехватчик МиГ-31БМ, оснащённый крупным и мощным радаром для применения дальнобойных средств поражения. Этот радар может наводить ракеты на цели, находящиеся на дальности более 400 километров, без поддержки других средств.

Что касается зенитной управляемой ракеты 40Н6, то она также способна перехватывать цели на дальности до 400 километров. Данное изделие обладает уникальной траекторией полёта, которая включает подъём на экстремальную высоту перед непосредственным перехватом цели. Именно благодаря такой траектории обеспечивается возможность загоризонтного перехвата даже низко летящей цели. 

Поскольку системы С-400 развернуты в непосредственной близости от зоны боевых действий, а перехватчики МиГ-31 продолжают играть важную роль в российских военных усилиях, то самолёты Saab 340 будут крайне уязвимы. Возможности устаревших истребителей F-16 и Mirage 2000 по обеспечению безопасности таких ценных активов остаются крайне ограниченными.

#новости #армия #оружие #пво #самолеты #вкс россии #с-400 #миг-31 #дрло #saab 340
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