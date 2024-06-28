Штаты снова начнут обвинять ВКС России в "непрофессиональных" действиях.

MQ-4 Global Hawk. Фото из открытых источников

Разведывательные самолёты США и стран НАТО, а также американские стратегические беспилотники, регулярно барражирующие над акваторией Чёрного моря в непосредственной близости от российских границ, осуществляют разведку и целеуказание в интересах ВСУ. Такая деятельность уже ни для кого не является секретом и свидетельствует о непосредственном втягивании Североатлантического альянса в конфликт на Украине, что бы там не заявляли в Вашингтоне и Брюсселе.

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И с этим необходимо что-то делать. Похоже, что решение принято. Стало известно, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу подготовить меры реагирования на провокации США над водами Чёрного моря. Соответствующая информация была опубликована в официальном телеграм-канале Министерства обороны России.

Отмечено, что военное ведомство страны фиксирует возросшую интенсивность полётов стратегических разведывательных беспилотников США над черноморской акваторией. Эти дроны осуществляют разведку и дают непосредственное целеуказание высокоточному оружию, которое Запад поставляет Украине. И это оружие применяется для нанесения ударов по территории России.

Как заявило МО РФ, данный факт свидетельствует о всё большей вовлечённости блока НАТО в конфликт на стороне Киева. Кроме того, такие полёты повышают вероятность воздушных инцидентов, что очень повышает риск непосредственной военной конфронтации Североатлантического альянса и России. И ответственность за это будут нести страны НАТО.

В связи с этим министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации.

Ранее замглавы МИД России Серей Рябков, после ракетной атаки ВСУ на Севастополь, не исключил возможность военно-технического ответа Соединённым Штатам. Замминистра не сообщил никаких подробностей, но не исключил и такого шага.

Несколькими днями ранее в воздушном пространстве над Чёрным морем в непосредственной близости от российских границ работал стратегический разведывательный беспилотник MQ-4 Global Hawk. Согласно сообщениям российского телеграм-канала Fighterbomber, это высотный аппарат "попал в турбулентность", совершенно случайно встретившись в воздухе с перехватчиком МиГ-31 ВКС России. Российский самолёт прошёл выше американского беспилотника на скорости 2,3 Маха. После этого "Глобал Хок" прекратил свою миссию и убрался на свою базу Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

После этого американские беспилотники над Чёрным морем в течение нескольких дней замечены не были. Не было ни "Глобал Хоков", ни тихоходных "Риперов". Зато 27 июня над морем объявился стратегический разведывательный самолёт RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Это борт, работавший в южной части Чёрного моря, прикрывал воздушный эскорт из как минимум четырёх истребителей Eurofighter Typhoon.

В связи с заявлением Министерства обороны РФ следует ожидать очередных обвинений со стороны Штатов в "непрофессионализме" и в "небезопасных" действиях со стороны российских военных лётчиков.