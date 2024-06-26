После этого глава Пентагона Остин позвонил министру обороны РФ Белоусову.

Беспилотник RQ-4 Global Hawk. Фото: ВВС США

Министр обороны России Андрей Белоусов 25 июня провёл телефонные переговоры со своим коллегой из США Ллойдом Остином. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Переговоры касались конфликта на Украине. Разговор состоялся по инициативе шефа Пентагона.

реклама "Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны России Андреем Белусовым. Во время разговора американский министр подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине", – заявил чиновник.

Пресс-секретарь американского военного ведомства сообщил, что последний раз министры обороны двух государств разговаривали пятнадцать месяцев назад, в марте 2023 года, когда пост министра обороны РФ занимал Сергей Шойгу.

Также Райдер отметил, что США не планируют направлять свои войска на территорию Украины ни сейчас, ни в будущем.

Интересно, а чем была вызвана необходимость переговоров, да ещё по инициативе главы военного ведомства США? Понятно, что линии коммуникации необходимы во избежание эскалации. Но всё же?

Похоже, на этот вопрос поможет ответить материал, который вышел на страницах американского профильного ресурса Defense News.

Как говорится в материале издания, Россия обвинила США в ударе по Крыму, когда Украина применила ракеты ATACMS, поставленные Штатами. Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД РФ, где ей был предъявлен демарш в связи с действиями Вашингтона. Послу было заявлено, что такие действия не останутся безнаказанными...

Defense News сообщает, что до недавних переговоров министры обороны двух государств общались по телефону 15 марта 2023 года. В ходе того телефонного разговора обсуждалось "непрофессиональное, опасное и безрассудное поведение российских ВКС в международном воздушном пространстве над Черным морем". Днём ранее американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper в результате "непрофессиональных" действий экипажа российского истребителя Су-27 потерял управление и упал в морскую пучину.

Спустя год с лишним Ллойд позвонил уже Белоусову. И причина такого звонка явно на поверхности.

Американские стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk постоянно крутятся над нейтральными водами Чёрного моря, собирая разведывательную информацию для ВСУ. Один из таких аппаратов с позывным Forte10 также летал на днях у берегов Крыма. Но, как сообщают российские телеграм-каналы, неожиданно попал "в зону турбулентности".

Как сообщает автор телеграм-канала FighterBomber, высотный сверхзвуковой перехватчик МиГ-31 ВКС России встретился с американским стратегическим беспилотником недалеко от Крыма. После встречи с российским самолётом RQ-4 Global Hawk прекратил выполнение задания и неспешно улетел на аэродром базирования на итальянском острове Сицилия.

Как заявлено, встреча в воздухе была совершенно случайной. Американцы ведь не докладывают, где летают их стратегические разведывательные беспилотники. Никакого физического контакта между летательными аппаратами не было. Никакого применения оружия тоже не было. За эту случайную встречу в воздухе экипаж перехватчика получил ордена Мужества.

Как сообщает FighterBomber, проходов было два. Во время первого не получилось. Получилось во время второго прохода, когда перехватчик МиГ-31 разогнался до скорости 2,3 Маха. Кстати, российский самолёт осуществлял проход, находясь выше американского беспилотника.

Похоже, именно по этому поводу Остин и звонил Белоусову.