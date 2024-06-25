Обозреватель издания считает, что с танками данного типа у Киева всё в порядке.

Фото: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Различные зарубежные эксперты и аналитики с самого начала Специальной военной операции весьма пристально следят за происходящим на сопредельной России территории. Наблюдают и делают свои выводы. Порой эти выводы являются более менее адекватными и соответствуют действительности, но порой они полностью оторваны от реальности.

реклама

Довольно любопытный материал, посвящённый состоянию украинской армии, вышел на страницах одного известного издания для богатых – американского журнала Forbes. Автором публикации является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания и человек, который ни разу никогда не был замечен в каких-либо симпатиях по отношению к России. В своём материале Экс абсолютно на голубом глазу заявляет, что у Украины ещё "достаточно много" основных боевых танков Т-64 различных модификаций.

Экс пишет, что ВСУ ещё в октябре 2023 года сформировали 150-ю механизированную бригаду в ходе масштабной мобилизации, предназначенной для усиления новыми соединениями уже имевшихся на тот момент более чем ста бригадам в составе сухопутных войск Украины.

Аналитик отмечает, что 150-я механизированная бригада получила на вооружение основные боевые танки Т-64БВ образца 2017 года. Спустя более двух лет после начала конфликта, потеряв сотни ОБТ из-за мин, огня артиллерии и ударов беспилотников, украинцы "всё ещё производят свежие Т-64". Украинские военные изо всех сил пытаются получить достаточное количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров, но, по крайней мере, танков у них достаточно.

Танк Т-64 является классикой времён холодной войны. Это 42-тонная боевая машина с дизельным двигателем и сотнями миллиметрами стальной брони, оснащённая автоматом заряжания 125-мм пушки. Экипаж машины состоит из трёх человек. Харьковский завод имени Малышева выпускал такие танки в период с 1963 по 1984 годы.

Как сообщает Дэвид Экс, после распада Советского Союза независимой Украине достались "тысячи" танков Т-64 различных модификаций. Согласно одной из оценок, до 3000 единиц. Завод имени Малышева модернизировал около тысячи таких танков для дальнейшей эксплуатации наряду с некоторым количеством более новых Т-72 и Т-80. Что стало с оставшимися Т-64, по словам Экса, является предметом "предположений". Вероятно, именно наличием этих машин объясняется поставка недавно модернизированных танков в соединения ВСУ, такие как 150-я механизированная бригада.

После того как Крым вернулся в состав России, министерство обороны Украины стало снимать с хранения имевшиеся танки Т-64. Этот процесс значительно ускорился после февраля 2022 года.

Харьковский танковый завод имени Малышева серьёзно пострадал в начале конфликта. Но Украина "адаптировалась", рассредоточив промышленное оборудование и открыв новые цеха в менее уязвимых городах. К тому же Киев подписал контракты на ремонт и модернизацию танков Т-64 на производственных площадках в Польше и Чехии.

Обозреватель Forbes заверяет, что рассредоточение и частичный аутсорсинг украинской танковой промышленности помогают объяснить, почему, якобы потеряв в боях всего "около трёхсот" танков Т-64, ВСУ всё еще имеют достаточно таких боевых машин для поддержания существующих бригад и оснащения новых.

Экс отмечает, что оборонные предприятия Чехии до сих пор не получили ни одного украинского Т-64. Соответственно, мощности Украины и Польши сейчас закрывают потребности по капитальному ремонту и модернизации танков данного типа. Другими словами, танков Т-64 у Украины "в избытке".

Каждый "новый" Т-64 — это старый корпус с современной оптикой и системой управления огнем. Поэтому Т-64 в некотором смысле являются ограниченным ресурсом. Такие боевые машины рано или поздно закончатся. Но, по мнению Дэвида Экса, произойдёт это не в ближайшие годы. По непонятно откуда взятым данным Украина якобы теряла всего по сотне Т-64 в год с начала конфликта.

Экс сообщает, что Украина получила около 700 танков от своих союзников и собирается получить еще около 300 в ближайшие месяцы. В более долгосрочной перспективе Украина ведет переговоры с немецкой фирмой о создании местного производства танков немецкой конструкции. Однако ещё какое-то время сотни Т-64 времён Холодной войны продолжать обеспечивать украинские бригады тяжёлой огневой мощью.

Понятно, что материал Экса, опубликованный в иностранном журнале для богатых в первую очередь ориентирован на наивную западную публику. В своём труде господин Экс не то что просто лукавит, а самым бессовестным образом врёт.

Безусловно, Украина получила в наследство от СССР тысячи танков Т-64 различных модификаций. Но есть нюансы...

Согласно данным источников, которые заслуживают доверия, после распада СССР Украине досталось 2340 танков Т-64 различных модификаций (данные на 1992 год). Те самые заявленные "тысячи". Из них самые современные Т-64БВ – 528 единиц, ещё около пятисот танков – Т-64Б.

Большая часть всех танков Т-64 впоследствии отправилась на базы хранения. И за время этого "хранения" от большинства танков данного типа практически ничего не осталось. Они перестали подлежать восстановлению.

Кроме того, зарубежный аналитик что-то не хочет признавать, что лишь в 2014 году ВСУ стали снимать с хранения те Т-64, которые ещё можно было восстановить. Но были ещё боевые действия на Донбассе, в ходе которых местное ополчение сожгло не один десяток таких танков во всяких котлах. Также значительное количество Т-64 стало трофеями бригад ополчения. То есть у ВСУ были достаточно серьёзные потери.

Что касается потерь ВСУ в танках Т-64 с момента начала Специальной военной операции, то Дэвид Экс сильно занижает цифры (сознательно или просто по незнанию). Он заявляет, что украинская армия потеряла всего около трёхсот таких танков в боях. Но эти цифры недостоверны. Всего с начала СВО украинская армия уже потеряла более 16 тысяч танков и различных боевых бронированных машин. Даже если на танки приходится пусть одна пятая часть техники, то цифра явно превышает количество изначальных Т-64.

Если бы у Украины всё было так хорошо с танками, как заверяет Экс, то киевские деятели не клянчили бы Запада поставки импортных машин, в том числе и сильно устаревших Leopard 1.