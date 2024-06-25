Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Forbes: Украина имеет ещё «достаточно» танков Т-64
Обозреватель издания считает, что с танками данного типа у Киева всё в порядке.

Фото: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Различные зарубежные эксперты и аналитики с самого начала Специальной военной операции весьма пристально следят за происходящим на сопредельной России территории. Наблюдают и делают свои выводы. Порой эти выводы являются более менее адекватными и соответствуют действительности, но порой они полностью оторваны от реальности.

реклама

Довольно любопытный материал, посвящённый состоянию украинской армии, вышел на страницах одного известного издания для богатых – американского журнала Forbes. Автором публикации является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания и человек, который ни разу никогда не был замечен в каких-либо симпатиях по отношению к России. В своём материале Экс абсолютно на голубом глазу заявляет, что у Украины ещё "достаточно много" основных боевых танков Т-64 различных модификаций. 

Экс пишет, что ВСУ ещё в октябре 2023 года сформировали 150-ю механизированную бригаду в ходе масштабной мобилизации, предназначенной для усиления новыми соединениями уже имевшихся на тот момент более чем ста бригадам в составе сухопутных войск Украины.

Аналитик отмечает, что 150-я механизированная бригада получила на вооружение основные боевые танки Т-64БВ образца 2017 года. Спустя более двух лет после начала конфликта, потеряв сотни ОБТ из-за мин, огня артиллерии и ударов беспилотников, украинцы "всё ещё производят свежие Т-64". Украинские военные изо всех сил пытаются получить достаточное количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров, но, по крайней мере, танков у них достаточно.

Танк Т-64 является классикой времён холодной войны. Это 42-тонная боевая машина с дизельным двигателем и сотнями миллиметрами стальной брони, оснащённая автоматом заряжания 125-мм пушки. Экипаж машины состоит из трёх человек. Харьковский завод имени Малышева выпускал такие танки в период с 1963 по 1984 годы.

Как сообщает Дэвид Экс, после распада Советского Союза независимой Украине достались "тысячи" танков Т-64 различных модификаций. Согласно одной из оценок, до 3000 единиц. Завод имени Малышева модернизировал около тысячи таких танков для дальнейшей эксплуатации наряду с некоторым количеством более новых Т-72 и Т-80. Что стало с оставшимися Т-64, по словам Экса, является предметом "предположений". Вероятно, именно наличием этих машин объясняется поставка недавно модернизированных танков в соединения ВСУ, такие как 150-я механизированная бригада.

После того как Крым вернулся в состав России, министерство обороны Украины стало снимать с хранения имевшиеся танки Т-64. Этот процесс значительно ускорился после февраля 2022 года.

Харьковский танковый завод имени Малышева серьёзно пострадал в начале конфликта. Но Украина "адаптировалась", рассредоточив промышленное оборудование и открыв новые цеха в менее уязвимых городах. К тому же Киев подписал контракты на ремонт и модернизацию танков Т-64 на производственных площадках в Польше и Чехии.

Обозреватель Forbes заверяет, что рассредоточение и частичный аутсорсинг украинской танковой промышленности помогают объяснить, почему, якобы потеряв в боях всего "около трёхсот" танков Т-64, ВСУ всё еще имеют достаточно таких боевых машин для поддержания существующих бригад и оснащения новых.

Экс отмечает, что оборонные предприятия Чехии до сих пор не получили ни одного украинского Т-64. Соответственно, мощности Украины и Польши сейчас закрывают потребности по капитальному ремонту и модернизации танков данного типа. Другими словами, танков Т-64 у Украины "в избытке".

Каждый "новый" Т-64 — это старый корпус с современной оптикой и системой управления огнем. Поэтому Т-64 в некотором смысле являются ограниченным ресурсом. Такие боевые машины рано или поздно закончатся. Но, по мнению Дэвида Экса, произойдёт это не в ближайшие годы. По непонятно откуда взятым данным Украина якобы теряла всего по сотне Т-64 в год с начала конфликта.

Экс сообщает, что Украина получила около 700 танков от своих союзников и собирается получить еще около 300 в ближайшие месяцы. В более долгосрочной перспективе Украина ведет переговоры с немецкой фирмой о создании местного производства танков немецкой конструкции. Однако ещё какое-то время сотни Т-64 времён Холодной войны продолжать обеспечивать украинские бригады тяжёлой огневой мощью.

Понятно, что материал Экса, опубликованный в иностранном журнале для богатых в первую очередь ориентирован на наивную западную публику. В своём труде господин Экс не то что просто лукавит, а самым бессовестным образом врёт. 

Безусловно, Украина получила в наследство от СССР тысячи танков Т-64 различных модификаций. Но есть нюансы...

Согласно данным источников, которые заслуживают доверия, после распада СССР Украине досталось 2340 танков Т-64 различных модификаций (данные на 1992 год). Те самые заявленные "тысячи". Из них самые современные Т-64БВ – 528 единиц, ещё около пятисот танков – Т-64Б. 

Большая часть всех танков Т-64 впоследствии отправилась на базы хранения. И за время этого "хранения" от большинства танков данного типа практически ничего не осталось. Они перестали подлежать восстановлению. 

Кроме того, зарубежный аналитик что-то не хочет признавать, что лишь в 2014 году ВСУ стали снимать с хранения те Т-64, которые ещё можно было восстановить. Но были ещё боевые действия на Донбассе, в ходе которых местное ополчение сожгло не один десяток таких танков во всяких котлах. Также значительное количество Т-64 стало трофеями бригад ополчения. То есть у ВСУ были достаточно серьёзные потери. 

Что касается потерь ВСУ в танках Т-64 с момента начала Специальной военной операции, то Дэвид Экс сильно занижает цифры (сознательно или просто по незнанию). Он заявляет, что украинская армия потеряла всего около трёхсот таких танков в боях. Но эти цифры недостоверны. Всего с начала СВО украинская армия уже потеряла более 16 тысяч танков и различных боевых бронированных машин. Даже если на танки приходится пусть одна пятая часть техники, то цифра явно превышает количество изначальных Т-64. 

Если бы у Украины всё было так хорошо с танками, как заверяет Экс, то киевские деятели не клянчили бы Запада поставки импортных машин, в том числе и сильно устаревших Leopard 1.

#техника #армия #оружие #танки #вооружение #конфликты #бронетехника #т-72 #т-80 #т-64
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
7
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
3
Итальянская компания Kimera Automobili представила свой новый проект спортивного авто K39
+
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
2
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
51
Galaxy S25 Ultra от Samsung получит улучшение фотосъемки благодаря новым 50-мегапиксельным камерам
2
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
+
NVIDIA намекает на создание текстур и объектов с помощью ИИ в DLSS 4
+
Microsoft пытается заставить пользователей отказаться от локальной учётной записи в Windows
9
На форуме Eurosatory-2024 Rheinmetall представил свой новейший танк KF-51U Panther
+
Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере
+
Культовая игра 7 Days to Die выходит из раннего доступа в версии 1.0
4
В Сети появились кадры полета бомбардировщика Су-34 в беспилотном режиме
+
Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
+
АВТОВАЗ пересмотрел стоимость отдельных моделей
+
Huawei представила HarmonyOS NEXT, в которой нет привычной Android и даже Linux
3
Реальные тесты времени полной зарядки батареи Tesla Cybertruck демонстрируют низкие результаты
+
Airbus представил на Eurosatory 2024 свой беспилотник Flexrotor
2
McLaren совместно с BMW планируют разработать конкурента для машины Purosangue от Ferrari
+
Army Recognition: военные ВСУ впервые проходят базовую подготовку на территории Германии
+

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
23
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
54
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
20
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
36
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
23
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
3
Мое мнение об Alan Wake 2
18
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
20
О том, как американские самолёты-разведчики U-2 летали с авианосца
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
19:14
а дальше возьмут всю украину,она уже жёстко посыпалась.
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Palkovvodec
19:13
А как же америкосовские санкции на мус за ордер на арест нетаньяхи? Испужались и арестовывать передумали?
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Alt Irony
19:12
Подойди к большой луже на ультра, посмотри отражения (они чёткие). Потом вруби длсс и посмотри ещё раз. В целом, технология хорошая и третья версия не бросается в глаза, но воспоминание об этом есть.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
glavhyilo
19:12
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Palkovvodec
19:11
Дед за океаном падает от порывов ветра.
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
FelsheR-BANZzZzZz
19:10
Я тоже имею представление как управлять любым танком. На компе стоят танчики.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Tarment
19:08
Не замечал размытия с ДЛСС, наоборот с ним лучше, чем с ТАА, которое реально в Киберпанке мыло
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Palkovvodec
19:08
Зачем тебе компания? Если тебя не пристрелят как собаку при задержании, то будешь гнить в одиночной камере смертников.
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Alt Irony
19:06
Тут в статье прям упор на трассировку и молчанка про длсс. В том же киберпанке отражения становятся размытыми в длсс. А то скоро статьи будут предполагать и динамическое разрешение (ну а что - 60 ФПС ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Tarment
19:01
Также имей представление о том что существует ДЛСС, с которым можно поиграть на 4060 во что угодно с RT. Если у тебя посильнее амд карта, то представления конечно не имеешь, ибо ФСР это днище
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем