Армейская ракета, предназначенная для замены ATACMS, должна эффективно поражать и надводные цели.

Испытания пусковой установки AML и ракеты PrSM в противокорабельном исполнении. Фото: Sgt. Perla Alfaro / US Army

Американская армия применила новейшую ракету PrSM (Precision Strike Missile) в ходе учений с боевой стрельбой, проходивших в начале июня. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

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Автономная многодоменная пусковая установка AML произвела пуск двух ракет во время учений Valiant Shield 24, проходивших в тихом океане. Это первое использование пусковой AML [беспилотный вариант M142 HIMARS, прим.] и оперативно-тактической ракеты PrSM за пределами США, а также первой применение ракеты по подвижной морской цели.

Прототип безэкипажной пусковой установки AML, Фото: армия США

В начале 2024 года многорежимная головка самонаведения для противокорабельной ракеты была интегрирована в оперативно-тактическую ракету нового поколения, что обеспечило возможность поражения надводных целей. По мнению представителей армии США, сочетание AML и PrSM является важной вехой в развитии армейских возможностей ведения огня на большие дистанции.

Прототип пусковой установки, представленный в мае 2024 года, способен "осуществлять операции сопровождения, автономную навигацию по путевым точкам, передвигаться с помощью телеуправления, а также может вести огонь из оружия, установленного в дистанционно управляемой турели".

PrSM – это новейшая армейская оперативно-тактическая ракета, предназначенная для замены устаревшей ATACMS. Новое изделие отличается более обтекаемой формой и имеет большую дальность полёта – более 400 километров. Кроме того, она имеет значительно меньшие размеры, поэтому в транспортно-пусковой контейнер установки М142 HIMARS помещается две таких ракеты. Соответственно, боекомплект реактивной установки M270 MLRS на гусеничном шасси БМП M2 Bradley, имеющей два ТПК, состоит из четырёх ракет PrSM [прим.].

Первая партия PrSM была передана армии США в конце 2023 года, а полномасштабное производство таких изделий будет развёрнуто в 2025 году. Предполагается, что PrSM Increment 2 будет иметь возможность наведения на морские цели. Такие ракеты должны достичь начальной эксплуатационной готовности к 2028 году.