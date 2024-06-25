Президент Франции изменил свою риторику.

Эммануэль Макрон. Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон проявил неслыханную воинственность на словах и заявил о готовности Парижа отправить на территорию Украины французский воинский контингент. Вроде бы, даже какие-то "красные линии" рисовал, которые Россия якобы не вправе переходить. Правда, потом французский лидер несколько сдал назад, заявил, что его неправильно поняли. А вопрос отправки регулярных воинских подразделений армии Франции является всего лишь одним из вариантов развития событий.

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Позже на медийной сцене появился французский министр обороны Себастьян Лекарню, который заявил, что французских военных на территорию незалежной никто отправлять не собирается. Зато вопрос с военными инструкторами остаётся открытым. И уже в начале июня всё тот же Лекарню вдруг заявил, что его страна не намерена отправлять на Украину своих военных инструкторов для обучения солдат ВСУ. Понятно, что такие заявления глава оборонного ведомства не сделал без согласования со своим шефом – Макроном.

И уже 24 июня президент Франции лично поспешил "успокоить" своих соотечественников тем, обеспокоенных возможной эскалацией, что не намеревается отправлять французских солдат для участия в боевых действиях против России на стороне Киев. По крайней мере, в ближайшем будущем.

"Я не думаю, что война придет на нашу территорию, хочу вас успокоить. Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской территории, хочу вас в этом заверить", – заявил Макрон в эфире подкаста Generation Do it Youtself.

Ключевое слово "завтра". Судя по риторики главы Пятой республики, он всё же не исключает отправки французских военных на Украину. Не сейчас, возможно, потом. То ли по собственному разумению, то ли могут заставить.

А так Эммануэль Макрон старается примерить на себя чуть ли не роль миротворца. А что ему ещё остаётся делать, если современного Наполеона Бонапарта – лидера всей коллективной Европы, из него никак не получается?

Но на этом "миролюбивая" риторика Макрона не закончилась. Всё в том же подкасте он дал понять, что готов вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. Говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог", – сказал Макрон.

Французский президент заявил, что в последние месяцы такого диалога не было. Но всегда можно найти тему для разговора. Например, по мнению Эммануэля Макрона, можно было бы обсудить атомные электростанции или что-то ещё.

Итак, Макрон готов к диалогу. А готова ли российская сторона к нему, исходя из последнего поведения западной политической элиты? Вопрос интересный.

Похоже, что у Эммануэля Макрона серьёзные проблемы во внутренней политике. Быстренько поменял риторику, чтобы набрать политические очки для своей партии перед предстоящими парламентскими выборами. Если его партия проиграет, то Макрон автоматически станет никому не нужной "хромой уткой".

Также интересно, а о каких атомных электростанциях говорил Макрон? Уж не о французских ли АЭС, которые останутся без топлива, после того как Францию повсеместно "попросили" из стран Африки, богатых ураном? Похоже на то.