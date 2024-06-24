Об изъятии российских денег заявит глава европейской дипломатии Боррель.

Фото: © Frederick Florin / AFP

Практически сразу после начала Специальной военной операции страны коллективного Запада "заморозили" суверенный активы России, находившиеся на счетах иностранных финансовых организаций. И тогда же европейские и американские чиновники стали думать, что с этими активами делать. И придумали.

реклама

Ранее под давлением Вашингтона страны Большой семёрки (G7) решили предоставить Украине кредит на 50 миллиардов то ли долларов, то ли евро. Обеспечением по этому огромному кредиту, согласно официальным заявлениям, являются проценты, набежавшие на активы России. На Западе их назвали "непредвиденной прибылью" и прямо дали понять, что Россия не в праве претендовать на эти проценты. Налицо обычное воровство на межгосударственном уровне. Но в тех же Штатах так не считают, та же глава минфина США Джаннет Йеллен назвала изъятие российских денег "законным".

Кстати в формулировке Запада о том, что использоваться будут только проценты, есть явное лукавство. Обеспечение по кредиту никак не может быть меньше его суммы. А набежавшие проценты явно не тянут на размер "помощи" Украине. Соответственно, либо в качестве обеспечения будут использованы не только проценты, но и основные средства, либо страны Евросоюза (а именно там хранится большая часть российских средств) просто не намерены возвращать России деньги в течение многих лет. То есть прямо дали понять, что не вернут их никогда.

Страны Евросоюза всё же смогли достигнуть соглашения об использовании прибыли от российских активов. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. Как заявила чиновница, процедуру изъятия процентов "обезопасили достаточными гарантиями". Что это за гарантии, она не уточнила. Честное джентльменское слово Вашингтона? Но цену этому "честному" слову знает уже весь мир.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на издание Politico, 24 июня глава всей европейской дипломатии Жозеп Боррель заявит о первом транше в €1,4 миллиарда евро от прибыли с российских активов для помощи Украине. Деньги поступят в специальный фонд. Иностранная газета отмечает, что эти средства пойдут через Германию, Данию и Чехию. Именно эти страны будут совершать закупки вооружений для Украины.

Следующий транш будет переведён в фонд помощи Украины весной 2025 года. Посредниками выступят Италия, Латвия, Румыния и Швеция. Предполагается, что такие транши станут регулярными.

Похоже, что пазл сложился. Украина не увидит ни евроцента "помощи". Все проценты от активов России пойдут на закупку вооружения через посредников. А уж эти посредники точно постараются компенсировать собственные убытки, понесённые в ходе оказания "помощи" Киеву.

А как же заявленный кредит для Украины на 50 миллиардов?

Как сообщает западная пресса, премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что Евросоюз не будет участвовать в этом деле. С её слов, кредит предоставят США и, возможно, другие страны. Такими странами могут быть Канада, Великобритания и Япония. При этом отмечено, что хоть Европа не участвует, она определила гарантийный механизм погашения кредита. И есть определённый нюанс...

Уже после заявления Мелони "на сцене" появился министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти, который 21 июня сообщил, что страны Евросоюза внесут от 50 до 60% от суммы кредита для Украины в размере 50 миллиардов долларов. И это заявление идёт вразрез со словами премьер-министра Италии Мелони.

В общем, что-то мутно в этой истории.