Передача произойдёт только при том условии, что США помогут закрыть образовавшуюся в брешь в противовоздушной обороне страны.

Фото: ВВС Румынии

Уже на протяжении достаточно длительного времени киевские деятели во главе с Зеленским продолжают требовать от стран коллективного Запада новых поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства. Требования обосновываются тем, что только эти системы якобы могут эффективно перехватывать баллистические ракеты и помогут надёжно закрыть небо над Украиной. При этом Киев не особенно сильно стесняется в своих пожеланиях, запрашивая такое количество "Пэтриотов", которое ни одна страна в мире просто физически предоставить не может. В частности, ещё в марте 2024 года Зеленский говорил о том, что всего пять-семь батарей таких комплексов смогут защитить промышленные районы Украины. Но уже спустя месяц всё тот же Зеленский заявил, что ему необходимо 25 батарей систем Patriot с восьмью пусковыми установками в каждой. А это четверть всех таких комплексов, имеющихся в мире.

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Несмотря на настойчивые требования Киева и давление со стороны Вашингтона европейские страны не спешат расставаться своими дефицитными и очень дорогостоящими системами Patriot. Обычно в качестве аргумента власти стран Европы заявляют, что передав Киеву некоторое количество своих средств ПВО, они тем самым ослабят обороноспособность собственных государств. Однако причина не только в этом. В европейских столицах прекрасно понимают, что взамен переданных Украиной комплексов они не получат ничего. Да и сами системы никто не вернёт по причине их скорого уничтожения.

Но, похоже, американцам всё же удалось найти самое слабое звено среди своих европейских союзников, владеющих "Пэтриотами". Им оказалась Румыния. Стало известно, что эта страна "согласилась" передать Украине одну из своих систем ПВО Patriot. Об этом сообщает издание Politco.

Как говорится в опубликованном материале, 20 июня румынские власти согласились передать своим соседям полную батарею ЗРК Patriot. Однако передача произойдёт только при том условии, что США помогут закрыть образовавшуюся в брешь в противовоздушной обороне страны. Решение было принято по результатам заседания Высшего совета обороны страны.

"Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили подарить Украине систему Patriot", – говорится в заявлении офиса президента Румынии.

Но "пожертвование" в пользу Украины делается лишь при том условии, что союзники, и особенно американский стратегический партнёр, предоставят аналогичную или эквивалентную систему. Кроме того, необходимо найти "временное решение" для устранения оперативной уязвимости, которая возникнет из-за передачи комплекса.

Штаты традиционно в своём репертуаре. Сначала продали Румынии семь батарей систем Patriot за 4 миллиарда долларов, из которых румынские военные успели получить только четыре. В боеготовое состояние переведено лишь две батареи. То есть американцы заработали неплохие деньги. Теперь они заставили своих союзников поделится купленным, обещая, что когда-нибудь компенсируют недостачу.