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crazycat21
Forbes: украинским F-16 придётся летать очень низко, чтобы уцелеть
Военный обозреватель издания вынужден признавать, что даже эти американские самолёты с ракетами AIM-120 практически не помогут Украине

Истребители F-16. Фото: Getty Images

Долгое время киевские власти во главе с Зеленским выпрашивали у западных союзников истребители F-16 американского производства. В результате Запад внял настойчивым требованиям и пообещал эти самолёты предоставить. Летом 2023 года для обеспечения Киева летательными аппаратами была даже специально создана так называемая истребительная коалиция. Часть стран изъявили желание "поделится" самолётами из наличия собственных ВВС, другие взялись за подготовку самостийных лётчиков на новый тип. 

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Согласно различным данным, Украина должна получить от стран Запада от 45 до 51 истребителей F-16. Другие источники заявляют, что будет передано 85 самолётов, это вместе с теми машинами, которые предназначены для обучения лётного состава на зарубежных базах. Однако передача американских истребителей Киеву постоянно откладывается по самым разным причинам.

Несмотря на то, что политические деятели в Киеве имеют на обещанные самолёты грандиозные планы, надеясь на то, что они внесут перелом в закономерный ход боевых действий, F-16 так и не смогут стать каким-то супероружием по целому ряду объективных причин. Это признают как западные высокопоставленные военные, так и зарубежные аналитики. Публикация на эту тему вышла на страницах американского журнала Forbes. Автором материала является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель журнала и человек, который ни разу не был замечен в проявлении каких-либо симпатий к России. Но даже он вынужден признавать вполне очевидные вещи. 

Экс сообщает, что в ближайшее время на Украину начнут пребывать первые бывшие европейские "юркие" истребители F-16 четвёртого поколения. И уже очевидно, как эти самолёты будут применяться. Воздушные силы Украины попытаются использовать эти машины для перехвата российских бомбардировщиков Су-34, которые сбрасывают на позиции ВСУ планирующие бомбы со спутниковым наведением. В данном случае речь идёт об обычных фугасных бомбах ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500, оборудованных универсальными модулями планирования и коррекции [прим.].

Как пишет Экс, на Украине признают, что такие бомбы стали для Вооружённых сил РФ настоящим "чудо-оружием", а украинские военные практически не имеют средств для противодействия им.

Бомбардировщик Су-34, летящий на большой скорости, может сбросить бомбу и точно поразить цель на дальности до 70 километров. То есть находясь за пределами досягаемости средств ПВО Украины. Не помогают и старые советские истребители. 

В материале Forbes указано, что украинским пилотам придётся немало потрудится для того, чтобы попытаться перехватить российские самолёты. Основной проблемой является российская система противовоздушной обороны, из-за которой украинским лётчикам опасно совершать полёты на большой высоте практически над всей территорией Украины. Но особо опасно летать в пределах 200-километровой зоны от линии фронта, в пределах досягаемости огня российских систем С-400. Странно, что Экс думает, что указанная дистанция является предельной для российского комплекса. На самом деле, она в два раза больше [прим.].

Истребитель F-16 ВВС Дании. Фото: NATO

Обозреватель Forbes не исключает, что Украина приобретёт для своих истребителей F-16 дальнобойные американские ракеты AIM-120 класса "воздух-воздух". Такие ракеты позволяют дотянуться до российских бомбардировщиков с дистанции, которая является "предельной" для ПВО России. Но, как отмечает, Дэвид Экс, даже такие ракеты не смогут обеспечить максимальную дальность поражения. 

Опять этот американский эксперт что-то путает. Максимальная дальность пуска самой продвинутой ракеты AIM-120D составляет 120 километров. Но для того, чтобы она пролетела такую дистанцию. самолёт-носитель  должен иметь очень высокую скорость и весьма приличную высоту полёта. И опять налицо незнание или, скорее, нежелание признавать максимальную дальность эффективного огня российских комплексов С-400 [прим.].

В своём труде Дэвид Экс констатирует, ссылаясь на аналитика Королевского института Вооружённых сил (RUSI) Джастина Бронка, что украинским пилотам придётся летать вблизи линии фронта на очень малых высотах. Чтобы не сбили.

"На таких малых высотах ракеты стартуют в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и должны подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высот, где находятся их цели. В результате к моменту, когда их ракетные двигатели сгорают после первых нескольких секунд полета, они [ракеты] не набирают и близко такой скорости или высоты, как если бы их запускали с истребителя, летящего в разреженном воздухе на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях", – заявил Бронк. 

Таким образом, ракеты AIM-120, выпущенные на малой высоте, сразу теряют несколько десятков километров от своей максимальной дальности полёта. Соответственно, российские бомбардировщики Су-34 окажутся недосягаемыми для украинских F-16. Исключением будут только те случаи, когда украинским лётчикам удастся пролететь далеко вглубь воздушного пространства России и выжить там достаточно долго, чтобы произвести пуски ракет. 

Экс, со ссылкой на Бронка, заявляет что решением возникшей проблемы для Воздушных сил Украины могли бы стать европейские ракеты Meteor, которые в идеальных условиях могут летать на дальность до 200 километров. Но ракета Meteor несовместима с американским истребителем F-16 и французским Mirage 2000-5. Единственным носителем такого изделия является шведский истребитель JAS 39 Gripen. Но Швеция не спешит расставаться со своими самолётами, объяснив это тем, что передача "Грипенов" приостановлена до тех пор, пока Украина не получит свои F-16.

#армия #оружие #авиация #ракеты #f-16 #истребители #самолеты #умпк #фаб-500 #aim-120
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Цитата :то у меня началось как я года два назад высокий нечаянно.... Пиши на своем родном -мастурбечьем.Переводчик гугл переведет лучше ,чем вот эти твои потуги
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