Спикер командования Воздушных сил заявил, что лётчикам необходимо будет освоится в украинском небе.

Истребители F-16 датских ВВС. Фото: Вооружённые силы Дании

На протяжении достаточно длительного времени киевское руководство во главе с Зеленским выпрашивало у коллективного Запада истребители F-16 Fighting Falcon американского производства. В результате требования Киева были удовлетворены. Была сформирована так называемая истребительная коалиция. На роль стран, которые согласились "поделится" боевыми самолётами из наличия собственных ВВС, были выбраны Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Ещё несколько государств, включая сами США, взялись за подготовку украинских лётчиков на новый тип.

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Истребительная коалиция была создана ещё в середине лета 2023 года. Но Киев пока не получили ни одного из обещанных самолётов F-16. Если верить заявлению министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, то первые голландские "Боевые соколы" прибудут на Украину до конца лета. Но только лишь после того, как свои машины передаст Дания. Почему? Потому что таков совместный план.

В Киеве с огромны нетерпением ждут начало поставок обещанных истребителей. Многие представители нынешнего политического руководства Украины всерьёз считают, что самолёты американского производства являются чуть ли не каким-то "супероружием", которое будет способствовать кардинальному перелому в ходе боевых действий. В общем, отношение к обещанной технике такое же, как было к беспилотникам Bayraktar TB2, противотанковым комплексам Javelin, реактивным системам залпового огня M142 HIMARS и американским танкам M1 Abrams.

Однако мнение политиков – это одно. Мнение военных – совершенно другое. Даже среди представителей ВСУ имеются те, кто с некоторой адекватностью оценивают происходящие процессы и вынуждены признавать, что истребители F-16 Украине никак не помогут. Впрочем, об этом уже достаточно давно говорят многие зарубежные аналитики и даже представители западного командования.

Спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш дал понять, что столь ожидаемые поставки истребителей F-16 не дадут "быстрого эффекта". Во-первых, первоначальная партия передаваемых самолётов будет небольшой. Во-вторых, как заявил Евлаш, лётчикам будет необходимо время для того, чтобы освоиться в воздухе.

"Цели применения истребителей F-16 будет определять руководство, но необходимо также понимать, что быстрого эффекта ожидать не стоит. Летчики должны освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач отличается от учебно-тренировочных полетов", – сказал Евлаш.

Про отсутствие быстрого эффекта он прав. Безусловно, западные самолёты в небе Украины создадут определённые трудности для ВС РФ, но не надолго. Каждое действие вызывает противодействие. И российской армии есть что противопоставить оппонентам. А вот слова военного о том, что лётчикам "необходимо освоиться" в воздушном пространстве Украины, являются поводом к размышлению. Освоится кому? А что, украинские военлёты ещё не летали в небе Украины? Если летали, то осваиваться особо и не надо. А вот иностранным лётчикам осваиваться необходимо. Хотя бы для того, чтобы зрительно запомнить расположение аэродромов, населённых пунктов и прочих ориентиров.

Учитывая слова спикера Повитряных сил, а также неоднократные жалобы киевских деятелей на малое число лётчиков, которые Запад переучил на F-16, нельзя исключать, что в кабинах этих истребителей будут сидеть всякие "добровольцы" из других государств.