Заявление на тему переговоров о расширении ядерного арсенала сделал генсек альянса Столтенберг.

Американская авиационная термоядерная бомба B61-12. Фото: ВВС США

В последнее время страны Запада в уже привычной для себя манере постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы бряцает ядерным оружием. И это при том, что наша страна никогда никому не угрожала своим стратегическим арсеналом и постоянно заявляет о том, что ЯО может быть применено лишь при непосредственной угрозе существования государства, его суверенитету и независимости.

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Обвинения в адрес России только усилились после того, как президент Владимир Путин поручил провести военные учения с подготовкой к применению нестратегического (тактического) ядерного оружия. В принципе, достаточно заурядное мероприятие в рамках боевой подготовки войск. А то что об этих учениях было заявлено во всеуслышание, так это ответ на достаточно агрессивные антироссийские заявления целого ряда западных политиков.

Учения с подготовкой к применению нестратегического ЯО прошли в два этапа. И оба этапа наделали достаточно много шума в западных военных штабах и брюссельской штаб-квартире "самого миролюбивого" военного альянса. Если не паника, то напряжение там точно возникло. И, похоже, что в блоке решили как-то ответить, чтобы "уровнять" позиции с Россией.

Стало известно, что НАТО ведёт переговоры о расширении ядерного арсенала. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

НАТО ведет переговоры о размещении большего количества ядерного оружия, выводе его из хранилища и переводе "в режим ожидания" перед лицом "растущей угрозы" со стороны России и Китая. Со слов Столтенберга, между членами альянса проводились консультации по поводу "прозрачности" ядерного арсенала и его использования в качестве сдерживающего фактора.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевой готовности, а какие хранить, но нам необходимо консультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся", – заявил он газете The Telegraph.

Как сказал функционер, "прозрачность" помогает донести сигнал о том, что НАТО в целом является ядерным альянсом. При этом Столтенберг отметил, что блок выступает за мир без ядерного оружия, но пока ЯО существует, то также будет оставаться в распоряжении альянса.

"Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО – нет, является очень опасным", – сказал Столтенберг.

Таким образом, заявление генсека НАТО следует трактовать как прямые угрозы геополитическим противникам альянса. На это указывают слова чиновника о "сигналах" и "прозрачности". Что касается возможного расширения арсеналов НАТО, то в данном случае речь идёт об увеличении количества американских термоядерных авиационных бомб B61-12, хранящихся на европейских базах.

В настоящее время из всех стран альянса только США, Великобритания и Франция имеют собственное ядерное оружие. У остальных стран его нет. Зато оно хранится на базах на территории пяти стран Европы: Бюхель (Германия), Авиано и Геди (Италия), Кляйне Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Инджерлик (Турция). Все перечисленные государства принимают участие в программе Nuclear sharing ("Совместное использование ядерного оружия"). Данная программа подразумевает, что ВС перечисленных государств не только хранят американское ЯО, но и принимают непосредственное участие в непосредственном планировании его применения, а также в случае конфликта занимаются его доставкой к целям. И все перечисленные государства, за исключением Турции, меняют в своём авиапарке истребители F-16 на современные F-35. Истребитель F-35, так же как и его предшественник, имеет полную сертификацию на применение авиационных термоядерных бомб B-61.

Количество стран НАТО, которые активно приобретают F-35 постоянно растёт, а одним из ключевых заказчиков "невидимок" является Польша. Не эту ли страну имел в виду Столтенберг, когда говорил о расширении ядерного арсенала НАТО? Похоже на то. Тогда недавнее заявление польского президента Дуды о возможном хранении американского ЯО на территории Польши и о переговорах на эту тему является не просто "хотелками" политика, а политическим фальстартом.

И кто после этого бряцает ядерным оружием? Ответ очевиден.