Очередная партия самых нужных самолётов поступила в войска.

Бомбардировщик Су-34. Фото: ОАК

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в госкорпорацию "Ростех", передала Воздушно-космическим силам России очередную партию новых бомбардировщиков Су-34. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба "Ростеха".

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Новые самолёты производства Новосибирского авиастроительного завода им. Чкалова поставлены в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Авиационная техника передана военным после проведения всего цикла заводских испытаний.

Количество переданных в войска бомбардировщиков уже традиционно не разглашается. И это вполне объяснимо в современных геополитических реалиях.

По словам заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова, бомбардировщики Су-34 очень востребованы в зоне проведения Специальной военной операции. Возможности этого самолёта позволяют военным лётчикам эффективно выполнять боевые задачи на любом театре военных действий с применением как управляемых, так и неуправляемых вооружений.

Как заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, предприятия корпорации постоянно наращивают выпуск самолётов. В этих целях производится постоянное совершенствование технологических и бизнес-процессов на производствах. Кроме того, авиационные предприятия привлекают дополнительный персонал. В частности, Новосибирский авиазавод с начала 2024 года принял на работу 600 новых сотрудников.

Двухместный всепогодный российский истребитель-бомбардировщик Су-34 (по классификации НАТО – Fullback, "защитник") выпускается серийно с 2008 года. На вооружение ВКС России самолёт официально был принят в 2014 году. Самолёт предназначен для уничтожения наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры прикрытых "зонтиком" ПВО на значительном удалении от аэродрома базирования. Для работы по таким целям применяется широкий спектр как управляемых, так и неуправляемых авиационных средств поражения. Кроме того, Су-34 с его истребительного прошлого, в случае необходимости может постоять за себя в воздухе. При этом лётные характеристики российского бомбардировщика сопоставимы с характеристиками многих истребителей западного образца.

В зоне проведения Специальной военной операции бомбардировщики Су-34 являются настоящими "рабочими лошадками", поскольку осуществляют непосредственную поддержку войск, а также наносят удары по объектам в глубине обороны противника с помощью фугасных авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Интересно, что Су-34 является единственным боевым самолётом из выпускаемых в России, который никогда не поставлялся на экспорт.