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crazycat21
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
США и их союзники преступили к экспроприации денег России.

Джорджия Мелони. Фото: © AFP 2024 / LUDOVIC MARIN

Страны коллективного Запада долго думали о том, как ещё "помочь" Украине в её противостоянии России. И придумали. Недавно в Италии завершился очередной саммит стран "Большой семёрки" (G7), в ходе которого лидеры этих государств одобрили выделение Киеву крупного кредита в размере $50 миллиардов. 

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Согласно официальной формулировке, обеспечением для этого кредита станут проценты, набежавшие на замороженные суверенные активы России. На Западе их называют "непредвиденной прибылью" и считают, что данные средства России не принадлежат. 

На самом деле представители  G7 неприкрыто лукавят, когда говорят о том, что для обеспечения обязательств по выделяемому кредиту будут использованы только проценты. Сумма обеспечения никак не может быть меньше суммы предоставляемых кредитных средств.

Свой комментарий относительно механизма кредитования Украины дала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Как заявила политик, страны Европейского союза не будут "напрямую" участвовать в кредите на $50 миллиардов, который будет предоставлен Киеву. Об этом сообщает Reuters.

"Кредит в размере около 50 миллиардов уже объявлен и будет предоставлен Соединенными Штатами, а также Канадой, Великобританией и, возможно, Японией в пределах ее конституционных ограничений. В настоящее время европейские страны не участвуют в этом кредите, учитывая также тот факт, что все активы мобилизованы в Европе", – заявила Мелони на пресс-конференции, подразумевая, что вклад Евросоюза заключается в обеспечении гарантийного механизма для погашения кредита.

При этом Reuters пишет о том, что ранее чиновники ЕС сообщили о том, что блок, в который входят 27 государств, включая членов G7 – Италию, Францию, Германию, может предоставить половину суммы кредита. И эта информация явно противоречит заявлению Мелони. 

Российские суверенные активы на сумму около 190 миллиардов евро активов хранятся в Euroclear – центральном депозитарии ценных бумаг в Бельгии, что делает ЕС ключевым игроком в любом плане использования активов. Соединенные Штаты владеют такими активами на сумму около 5 миллиардов долларов.

Премьер-министр Италии также отметила, что её "не беспокоит" перспектива размораживания российских активов до погашения выделяемого кредита, поскольку это может произойти только после мирных переговоров, которые будут включать и обязательства России по восстановлению Украины. То есть выплату "компенсации ущерба", на которой так настаивают западные столицы и Киев.

Таким образом, на Западе решили заняться беспрецедентным по масштабам воровством денег на межгосударственном уровне. Если переводить сказанное Джорджией Мелони с дипломатического языка на общедоступный, то выглядит схема так – Штаты совместно с ближними союзниками дают Киеву деньги, потом Вашингтон требует соразмерную сумму с Евросоюза (как это сделать, будут придумывать европейские чиновники) и пускает её на нужды собственного ВПК. Кстати, и не факт, что выделенный кредит "доедет" до Киева, скорее всего он тут же пойдёт на развитие американской оборонки. В результате Штаты получают двойной профит. Даже тройной, учитывая налоги, полученные от расширения производства. А коллективная Европа получает только проблемы для своей экономики. Что касается слов премьер-министра Италии о том, что страны ЕС "не участвуют" в кредите, то этот только попытка снять с себя ответственность. А как же обеспечение кредита?

Кстати, как ни странно, но в G7 прекрасно понимают, что Украина не вернёт полученный кредит. На это как раз и указывают слова Мелони об отсутствии беспокойства по поводу возврата России её средств до завершения конфликта. Также там понимают, что Россия никаких компенсаций выплачивать точно не будет.

#новости #украина #сша #политика #евросоюз #италия #замороженные активы #большая семерка #мелони
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Да мне на твой бред поебать, свали уже шавка. Ладно, единственный выход при конфронтации с имбецилом это перестать обращать на него внимание, иначе не заткнётся, пока давай
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