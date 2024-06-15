Причиной отсрочки стали технические проблемы, возникшие в ходе полёта к станции.

Космический аппарат CST-100 Starliner. Изображение: Boeing

Череда неудач продолжает преследовать американского аэрокосмического гиганта – корпорацию Boeing. Мало того, что постоянно возникают проблемы с пассажирскими авиалайнерами, так одна из космических программ реализуется с постоянными "пробуксовками".

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Первый пилотируемый полёт космического аппарата CST-100 Starliner неоднократно откладывался из-за постоянно возникающих технических проблем. В конце концов ракета-носитель Atlas V c капсулой стартовала с космодрома во Флориде. Спустя 24 часа аппарат Starliner доставил астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс на борт Международной космической станции (МКС).

Однако и этот полёт не обошёлся без "приключений". В ходе него на "Старлайнере" произошло аж четыре утечки гелия. Этот инертный газ необходим для создания необходимого давления в топливной системе маневровых двигателей. Последние нужны для стыковки с орбитальной космической станцией. К тому же отказали сразу 5 из 28 маневровых двигателей. Но эту проблему инженерам NASA удалось устранить перед стыковкой с МКС.

Согласно первоначальным планам компании Boeing и Космического агентства США (NASA), аппарат CST-100 должен был отстыковаться от МКС 14 июня и вернуться на Землю с астронавтами на борту. Однако возвращение капсулы было перенесено на 18 число. Причина всё в тех же технических проблемах.

Только 18 июня тоже не стало окончательной датой завершения первого пилотируемого полёта "Старлайнера". Возвращение капсулы снова перенесено, на этот раз на 22 июня. Соответствующее решение приняло NASA. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в публикации, очередной перенос даты возвращения позволит дать дополнительное время для завершения планирования сложного процесса.

Космическое агентство США (NASA) и фирма-производитель космического корабля планируют обратный полёт "не ранее 22 июня". Такое заявление оставляет открытой возможность дальнейшего продления миссии аппарата Starliner на МКС. Изначально космический аппарат спроектирован для полётов продолжительностью до шести месяцев, но в рамках текущей миссии он может находиться на орбите не более 45 суток.

Предполагается, что возвращение на Землю займёт около шести часов. Приземление капсулы с астронавтами запланировано в пустынях Юты, Нью-Мексико или других резервных районах в зависимости от местных погодных условий.

Первый пилотируемый полёт космического аппарата Strliner является итоговым испытанием в сильно затянувшейся и ставшей излишне затратной бюджетной программе. После успешного завершения полёта NASA сможет произвести сертификацию аппарата Starliner и допустить его к доставке астронавтов и грузов на МКС.