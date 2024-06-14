Зеленский и его окружение всё ещё продолжают надеяться на свой мирный план.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ, проходившей 14 июня, озвучил условия для начала переговоров с властями Украины. Они очень простые – Киев отводит свои войска с территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей за пределы их административных границ. Кроме того украинские власти должны официально отказаться от вступления в НАТО. После этого последует приказ о прекращении огня, и станет возможным начать переговоры.

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Ещё Украина должна подтвердить свой нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого Киев должен гарантировать соблюдение прав и свобод русскоязычного населения, проживающего в стране.

Владимир Путин отметил, что Россия в очередной раз делает реальное мирное предложение. Если власти Украины откажутся, то вся ответственность за продолжение конфликта лежит исключительно на них.

Власти Украины от мирной инициативы России практически сразу отказались, даже не взяв времени на обдумывание озвученного предложения. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, киевские деятели назвали условия России равнозначными капитуляции. Более того, эти условия полностью противоречат требованиям, выдвигаемым Украиной перед так называемым мирным саммитом в Швейцарии.

"Он [Путин] предлагает Украине признать поражение. Он предлагает Украине законно отдать свои территории России. Он предлагает Украине отказаться от своего геополитического суверенитета",– заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

Что касается самого Владимира Зеленского, то он заявил итальянскому телевидению, что новые "ультимативные" послания ничем не отличаются от тех, что были ранее.

Отреагировали и на Западе. Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Россия якобы "не в состоянии" диктовать Украине то, что она должна делать для установления мира.

По мнению Reuters, время выступления Путина было подобрано специально для того, чтобы предвосхитить конференцию в Швейцарии, названную "мирным саммитом", где Зеленский постарается продемонстрировать международную поддержку условий Киева по прекращению конфликта.

Журналисты Reuters всё верно заметили. Вероятно, заявление президента России является стратегически выверенным ходом. Теперь весь мир знает, что реальная мирная инициатива может исходить только от России и при её непосредственном участии. А условия Киева, которые будут озвучены в Швейцарии, так и останутся фантазиями Зеленского и его окружения.

Кстати, Россия предложила нормальные адекватные условия для начала переговоров. Но киевские деятели поспешили от неё отказаться. Тот же советник Зеленского Подоляк что-то твердил про сохранение "геополитического суверенитета" Украины. А он разве есть? Вопрос риторический.