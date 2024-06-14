Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Погранслужба Финляндии: Четыре военных самолёта РФ могли нарушить воздушное пространство страны
Сначала говорили, что самолёт был всего один, теперь насчитали сразу четыре. Из них два бомбардировщика.

Фото: Минобороны РФ

Некоторое время назад власти Финляндии заявили о том, что российский военный самолёт якобы нарушил границу и вторгся в воздушное пространство страны примерно на 2,5 километра, пробыв в нём около двух минут. Об имевшем место 10 июня инциденте заявил лично финский министр обороны Анти Хяккянен. 

реклама

Никаких доказательств факта нарушения власти Финляндии тогда не предоставили, также как и не смогли назвать тип предполагаемого самолёта-нарушителя. Тот же господин Хякканен говорил, что финские власти весьма серьёзно отнеслись к факту "предполагаемого" нарушения воздушного пространства страны и начали расследование, которое было поручено Пограничной службе. 

И, похоже, что это расследование уже завершено. Соответствующую информацию опубликовала финская телерадиовещательная компания Yle.

Погранслужба страны заявила, что российский самолёт, якобы нарушивший воздушное пространство Финляндии, был не один. Их было сразу четыре.

Согласно данным погранпатруля, погодные условия для полетов были хорошими, так что это не должно было повлиять на выбор маршрута самолетов. Нарушение воздушного пространства произошло возле города Ловийса на побережье Финского залива, на 87 километров южнее Хельсинки. По информации пограничников, самолёты вторглись в воздушное пространство страны на 2,5 километра. В нарушении "подозреваются" два российских бомбардировщика и два истребителя.

Старший лейтенант Антти Лескеля, ведущий расследование, не дает оценки, является ли территориальное нарушение таким количеством самолетов исключительным. Но финский силовик заявил, что за время его службы ничего подобного не происходило. Также он отметил, что тот факт, что среди якобы самолётов-нарушителей были бомбардировщики, не является каким-то особым обстоятельством с точки зрения расследования.

10 июня военное ведомство России сообщило о плановых полётах Дальней авиации на северных рубежах страны. Бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-30СМ, Су-27 и Су-33 выполнили полёты над Балтийским, Баренцевым и Норвежскими морями. 

Согласно заявлению МО РФ, все полёты самолётов производятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

#новости #политика #истребители #военные новости #самолеты #боевая авиация #финляндия #бомбардировщики
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
14
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
4
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
22
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
3
Крупнейший в мире ангар в Китае предположительно хранит неизвестный военный летательный аппарат
2
Девушки, созданные искусственным интеллектом, стали звездами нового виртуального конкурса красоты
+
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
+
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
4
Из базы данных Epic Games Store утекли данные о предстоящих играх
+
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
+
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
+
Запрет на использование вредных хладагентов помог озоновому слою Земли восстановиться
2
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
1
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
7
В России резко выросли продажи футбольных симуляторов — от EA Sports FC 24 до Football Manager
+
Apple рассказала о способах защиты данных при использовании искусственного интеллекта
+
Эксперты: с нативным 4K-разрешением на Unreal Engine 5 не справляется даже RTX 4090
6

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
35
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
84
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
5
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
28
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
32
Правда и ложь о Genshin Impact
4
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
6
Марш-бросок на Приштину: Как 25 лет назад 200 российских десантников сорвали планы НАТО на Балканах
2

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
19:07
Да и насрать на эти ипхоны.
iPhone будет показывать время даже при полностью разряженной батарее
Китя
19:07
Поверь не во всех играх и прогах нужна только частота еще играет роль КЭШ 1-2 и 3 уровня балбес.
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Владимир Белоусов
19:00
Салон у этой рестовой "Шнивы" из конца 80- начало 90ых. П*зд*ц, могли хотябы салон от Лады Искры впихнуть. Да и мотор днище из начала 80ых.
Qualcomm подтвердила дату запуска флагманского чипа нового поколения Snapdragon 8 Gen 4
ЧatoБoт
18:56
Вна западе давно уже мозги куриные у элиток. "...Вице-спикер ГД назвал мирное предложение Путина по Украине последним. «Думаю, это было последнее мирное предложение с нашей стороны. Следующим будет пр...
«Имеющий мозги — да поймёт»: Лавров о том, поймут ли на Западе сегодняшние заявления Путина
ЧatoБoт
18:55
От дохлого осла уши получит Некроина.
Зеленский: США передадут Украине системы ПВО Patriot и "эскадрильи истребителей"
Dante1980
18:54
Что, на диване уже не помещаешься?
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
cibershot
18:50
Не поиграешь нормально на интеле, ошибки лезут от переразгона с завода. Надо биос обновлять, частоты скидывать. ФПС терять. Лучше купить AMD и не знать проблем
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Евгений Медведев
18:47
Сколько можно говорить, у них ничего своего нет.
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
beltar
18:46
> MSI Afterburner не позволяет изменять частоту работы вентилятора Пшел вон, сколько раз регулировал им кулер вручную. Сначала наберу корпусов, которые на 2 см уже, или тоньше, нормальных, а потом у ...
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
Кызахстанчево
18:43
в скором времени сша придется вернуть землю индейцам
HUAWEI переходит на натуральный обмен, получая креветки, лосось и говядину за смартфоны и роутеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем