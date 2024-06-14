Сначала говорили, что самолёт был всего один, теперь насчитали сразу четыре. Из них два бомбардировщика.

Фото: Минобороны РФ

Некоторое время назад власти Финляндии заявили о том, что российский военный самолёт якобы нарушил границу и вторгся в воздушное пространство страны примерно на 2,5 километра, пробыв в нём около двух минут. Об имевшем место 10 июня инциденте заявил лично финский министр обороны Анти Хяккянен.

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Никаких доказательств факта нарушения власти Финляндии тогда не предоставили, также как и не смогли назвать тип предполагаемого самолёта-нарушителя. Тот же господин Хякканен говорил, что финские власти весьма серьёзно отнеслись к факту "предполагаемого" нарушения воздушного пространства страны и начали расследование, которое было поручено Пограничной службе.

И, похоже, что это расследование уже завершено. Соответствующую информацию опубликовала финская телерадиовещательная компания Yle.

Погранслужба страны заявила, что российский самолёт, якобы нарушивший воздушное пространство Финляндии, был не один. Их было сразу четыре.

Согласно данным погранпатруля, погодные условия для полетов были хорошими, так что это не должно было повлиять на выбор маршрута самолетов. Нарушение воздушного пространства произошло возле города Ловийса на побережье Финского залива, на 87 километров южнее Хельсинки. По информации пограничников, самолёты вторглись в воздушное пространство страны на 2,5 километра. В нарушении "подозреваются" два российских бомбардировщика и два истребителя.

Старший лейтенант Антти Лескеля, ведущий расследование, не дает оценки, является ли территориальное нарушение таким количеством самолетов исключительным. Но финский силовик заявил, что за время его службы ничего подобного не происходило. Также он отметил, что тот факт, что среди якобы самолётов-нарушителей были бомбардировщики, не является каким-то особым обстоятельством с точки зрения расследования.

10 июня военное ведомство России сообщило о плановых полётах Дальней авиации на северных рубежах страны. Бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-30СМ, Су-27 и Су-33 выполнили полёты над Балтийским, Баренцевым и Норвежскими морями.

Согласно заявлению МО РФ, все полёты самолётов производятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.