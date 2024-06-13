Генсек альянса по-прежнему в своём репертуаре. С уверенностью заявляет, что именно Россия якобы создаёт напряжённость.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Global Look Press/Attila Volgyi

Как сообщает агентство Reuteres, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул усилия организации по адаптации своего ядерного потенциала к растущим угрозам безопасности на фоне "ядерной риторики" Москвы и недавних учений ВС РФ по подготовке к применению нестратегического ЯО. В беседе с журналистами чиновник назвал ядерное оружие "высшей гарантией безопасности" НАТО и "средством сохранения мира".

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При этом, как отмечает Reuters, хорошо известно, что именно США разместили своё ядерное оружие на территории стран Европы, а Североатлантический альянс постоянно говорит о нём публично.

Столтенберг поведал о растущей активности России в отношении своего ядерного потенциала.

То, что мы наблюдаем в последние годы и месяцы, – это опасная ядерная риторика с российской стороны... Мы также видим еще несколько учений, ядерных учений с российской стороны", – сказал он.

Слова генсека НАТО прозвучали после того, как Россия объявила о втором этапе учений по подготовке к применению тактического ядерного оружия. Как пишет Reuters, РФ обвиняет США и их союзников в том, что они поставили мир на грань ядерной конфронтации, предоставив западное оружие Украине и разрешив его применение для нанесения ударов по российской территории.

Столтенберг также упомянул о модернизации ядерного оружия Китая, заявив, что Пекин, как ожидается, увеличит количество ядерных ракет в течение нескольких лет, и многие из них смогут достичь территории стран НАТО.

Всё же как на Западе привыкли переворачивать всё с ног на голову? Это Россия якобы угрожает западному миру ядерным оружием? Ничего подобного. Наша страна просто предупреждает. К тому же президент России Владимир Путин недавно ясно дал понять, что наша страна достигнет поставленных на Украине целей и без применения ядерного оружия. Да и вообще, со слов президента, лучше о таком оружии постоянно не вспоминать. Что касается якобы "угрозы безопасности" стран НАТО, то может бы самому "миролюбивому" альянсу на планете просто стоит прекратить достаточно агрессивные действия по отношению к России? Тогда не будет необходимости переживать за собственную безопасность.