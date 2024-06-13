Обновлённый "Леопард" получил необитаемую башню и цифровые системы.

Основной боевой танк Leopard 2A-RC 3.0. Фото: KNDS

В настоящее время самым массовым западным основным боевым танком в армиях стран Европы является Leopard 2 в различных модификациях немецкого производства. Самыми совершенными боевыми машинами этого семейства являются 2A6, 2A7 и 2A8. Последний вариант пока выпускается в достаточно ограниченных количествах.

реклама

Страны Западной Европы в качестве военной помощи передали Украине некоторое количество танков Leopard 2A6, многие из которых были уничтожены ударами российского оружия. Эти расхваленные боевые машины практически ничем не отличаются от большинства основных танков. Вероятно, недалеко от Leopard 2A6 ушли и следующие версии. Поэтому европейцы учли полученный опыт и решили создать новый вариант своего основного боевого танка.

Как сообщает профильный ресурс Army Recognition, 12 мая в одной из социальных сетей была опубликована брошюра с изображением нового ОБТ Leopard 2A-RC 3.0, разработанного немецко-французской оборонной фирмой KNDS (холдинг, образованный в результате слияния концерна KMW и французской фирмы Nexter). Эта боевая машина создана на базе Leopard 2 и оснащена "революционной" необитаемой башней.

Экипаж танка теперь состоит всего из трёх человек: командира, наводчика и механика-водителя. А новое боевое отделение изолировано от корпуса машины. Инновационная конструкция включает в себя революционную систему наведения орудия и чрезвычайно плоскую башню, что повышает скрытность танка и уменьшает его площадь поражения на 30%.

К ключевым особенностям боевой машины относятся улучшенная защита экипажа за счет его размещения в нижнем изолированном отсеке управления, адаптируемая башня под различные калибры танковых орудий и модульный автомат заряжания, обеспечивающий скорострельность в 3 выстрела в течение 10 секунд. Комплект вооружения настраивается как для ведения боя в прямой наводкой, так и навесным огнём с закрытых огневых позиций.

Танк получил усовершенствованный набор датчиков для улучшения тактической и ситуационной осведомленности, включая управление беспилотными летательными аппаратами. Он также имеет цифровую систему управления движением и 4D-систему управления огнем на основе технологии X-by-Wire. Вероятно, в данном случае речь идёт об электродистанционной системе управления [прим.].

Комплект сенсоров включает в себя оптоэлектронику и несколько систем обнаружения, таких как системы лазерного предупреждения, оптического обнаружения и обнаружение дронов. Наличие такого оборудования обеспечивает лучшую ситуационную осведомленность и повышает эффективность боя. Эта новая модель танка представляет собой значительный шаг вперед в технологиях военной техники, поскольку сочетает в себе мощные характеристики с расширенными возможностями обнаружения, отвечающими требованиям современной войны.

Новый танк несколько легче своих предшественников. Его боевая масса составляет менее 60 тонн в зависимости от комплектации.

Интересно, сколько на выходе будет стоить это чудо европейской инженерной мысли? Разумеется, если танк когда-нибудь будет принят на вооружение и запущен в серийное производство. Для справки, в настоящее время экспортная цена одного Leopard 2A7 может достигать $10 миллионов.