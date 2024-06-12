Министр обороны заявила, что её страна передаст самолёты после Дании, поскольку таков совместный план.

Истребители F-16 голландских ВВС. Фото из открытых источников

Долгое время Киев требовал от своих западных союзников предоставить истребители F-16 Fighting Falcon американского производства. После настойчивых просьб и требований со стороны киевских деятелей в конце концов была создана так называемая истребительная коалиция. На роль стран-спонсоров, которые "согласились" передать свои боевые самолёты были назначены Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Ещё несколько государств взялись за подготовку украинских лётчиков на новый тип.

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Коалиция существует уже достаточно давно. Более того, согласно официальным данным, некоторое количество пилотов Воздушных сил Украины уже прошло переучивание, но передача самолётов Киеву всё откладывается. Причины? Причины называются самые разные: от недостаточного уровня подготовки лётного и технического состава до несоответствия украинских аэродромов эксплуатационным требованиям американских истребителей. F-16 – машина нежная, предназначенная для использования с идеально гладких ВВП аэродромов НАТО. Да и воздухозаборник единственного двигателя "Боевого сокола" расположен очень низко. С неподготовленной полосы может нахватать различного мусора и камней...

На самом же деле истинные причины затягивания передачи обещанных Киеву самолётов кроются в другом и известны лишь высокопоставленным европейским политикам. Вероятно, они внимательно следят за динамкой боевых действий в зоне проведения Специальной военной операции и думают... Похоже, что Вашингтон попросил сильно не спешить с передачей. поскольку опасается репутационных рисков для своего F-16. Данная машина по-прежнему имеет достаточно высокий коммерческий успех на мировом оружейном рынке.

Так когда же Киев дождётся обещанного? На этот вопрос в своём интервью прессе ответила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она сказала, что Украина получит скоро, этим летом.

"Самолетов будет все больше... Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это – совместный план," – заявила Оллонгрен.

Глава военного ведомства Голландии также отметила, что её страна "разрешает" использовать истребители F-16 для нанесения ударов по территории России. Вообще, в данном случае сами Нидерланды никакого разрешения давать не могут, поскольку они пока ещё являются конечным пользователем американской техники. Разрешение дают США [прим.].

Ответ министра обороны Голландии является достаточно размытым. Лето достаточно длинное. Голландцы могут передать самолёты и последние летние дни. А могут и не передать, потянут ещё под любым предлогом. Всё будет зависеть от обстановки.

Ещё Кайса Оллонгрен сказала, что сами по себе истребители F-16 не изменят ход конфликта, зато позволят "значительно" укрепить украинскую армию. Такой тонкий намёк на то положение, в котором находится Киев.

Итак, Нидерланды говорят, что передадут свои самолёты после Дании, поскольку таков совместный план. Будет очень интересно, если Дания будет кивать на Голландию в рамках этого плана.