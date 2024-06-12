Аргентина не сумела заменить на этих устаревших самолётах катапультные кресла.

Штурмовик Super Etendard. Фото: commons.wikimedia.org

Президент Аргентины Хавьер Милей, известный миру своим эпатажным поведением, ранее отказался от участия в мирном саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии 15–16 июня. Но потом политик резко изменил своё решение и всё решил присутствовать на мероприятии. Согласно сообщениям СМИ, Миллей принял решение "в последнюю минуту". И то оно было принято после того, как Зеленский прислал своему "аргентинскому другу" письмо с просьбой присутствовать хотя бы на открытии конференции.

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Теперь стало известно, что Милей решил оказать Киеву военную помощь. Чем? Боевыми самолётами. Таковые пока ещё имеются "в наличии" аргентинских ВВС. Это старые штурмовики Super Etendard французского производства. Самолёты данного типа выпускались с 1978 года.

Согласно сообщения СМИ, власти Аргентины обсуждают с Францией вопрос передачи пяти таких штурмовиков, которые находятся в нерабочем состоянии. Аргентина купила эти самолёты ещё в 2018 году, но так и не смогла ввести их в строй из-за проблем с запчастями. Точнее из-за их отсутствия, поскольку Буэнос-Айрес не может приобрести необходимые детали из-за оружейного эмбарго со стороны Великобритании, наложенного после Фолклендской войны.

Основная проблема в катапультных креслах, которые нуждаются в замене. Но их так и не смогли заменить по той причине, что такие кресла производятся британской фирмой Martin-Baker Aircraft Company. Фирма, может быть, и рада была бы продать кресла, но санкции...

Теперь власти Аргентины пытаются договорится с Францией. Вероятно, предложение заключается в том, чтобы она забрала нерабочие штурмовики, отремонтировала их за своё счёт, а затем передала Украине.

Аргентина приобрела эти пять списанных из состава ВВС Франции самолётов по цене 12,5 миллионов долларов. Стоимость контракта позволяет судить о техническом состоянии штурмовиков.