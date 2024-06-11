Никаких доказательств финская сторона не предоставила.

Иллюстративное фото. Источник: EPA

Страны НАТО продолжают нагнетать и без того напряжённую международную обстановку. В Министерстве обороны Финляндии заявили, что российский военный самолёт нарушил границы воздушного пространства страны и находился в нём около 2 минут, углубившись примерно на 2,5 километра от границы. По данным финского военного ведомства, инцидент произошёл утром 10 июня. Никаких доказательств "нарушения" своего воздушного пространства официальный Хельсинки не предоставил, также как и не смог назвать тип предполагаемого самолёта-нарушителя.

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В свою очередь Министерство обороны России заявило, все полёты военных самолётов РФ проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Самое интересное, что в военном ведомстве Финляндии сами толком не знают, было это "нарушение" или просто показалось. Об этом свидетельствует публикация финского информационного ресурса Yle, в которой приводятся слова министра обороны страны Анти Хяккянена относительно инцидента.

"Мы серьезно относимся к этому предполагаемому территориальному нарушению, и расследование было немедленно начато", – заявив Хяккянен.

Кроме того, министр добавил, что расследованием дела занимается финская пограничная служба.

В данном случае ключевым словосочетанием является "предполагаемое нарушение". Было оно или нет, ещё не доказано. Зато Хельсинки уже успел озвучить претензии, следуя уже общепринятому в НАТО антироссийскому тренду.

Складывается впечатление, что в своём заявлении о якобы возможном "нарушении" финны руководствовались исключительно тем, что российский самолёт совершал полёт над водами Финского залива, название которого схоже с названием страны. По-другому риторику финских властей просто не объяснить.

Ещё любопытную информацию относительно якобы имевших место "нарушений" воздушного движения со стороны российских военных самолётов выдало Министерство обороны Литвы.

Согласно опубликованным данным, российские лётчики "не соблюдали правила полетов над Балтийским морем". Оказывается, якобы "нарушали международное воздушное пространство" до такой степени, что Baltic Air Policing – миссия НАТО в странах Прибалтики, в течение недели вынуждена была одиннадцать раз поднимать свои истребители для сопровождения российских самолётов. Среди "нарушителей" названы следующие типы: разведчик Ил-20, транспортный самолёт Ан-12, а также бомбардировщики Су-24 и Су-34. По данным литовского военного ведомства, большинство бортов не имели планов полёта, летели с выключенными устройствами идентификации и не поддерживали связь с Региональным центром управления воздушным движением. При этом все самолёты следовали по маршруту, который соединяет Калининградскую область с остальной Россией.

Вероятно, громкие заявления Литвы напрямую связаны с военно-морскими учениями Baltops 2024 блока НАТО, которые в настоящее время проходят в Балтийском море.