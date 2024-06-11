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crazycat21
Латвия призвала НАТО снять все ограничения для Украины в применении западного оружия по РФ
Прибалтика снова проявляет "инициативу".

Президент Латвии Эдагар Ринкевич. Фото: IMAGO / Giannis Panagopoulos / Eur

Государства Прибалтики, которые, если верить заявлениям их политиков, "обороняют" весь восточный фланг НАТО, продолжают выполнять свою функцию подстрекателей и провокаторов во всём западном мире. 

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Некоторое время назад власти Эстонии на законодательном уровне утвердили передачу российских активов, находящихся в стране, для оказания помощи Украине. Сумма небольшая, поэтому это решение было политическим. Необходимо было создать прецедент и показать сомневающимся странам западной коалиции, что "так можно".

Теперь свою лепту в противодействие России решила внести и Латвия. Прибалтийское государство призвало Североатлантический альянс снять всего ограничения для Украины по использованию западного оружия для нанесения ударов по российской территории. Соответствующую информацию со ссылкой на зарубежное издание Politico опубликовало агентство ТАСС.

Позицию властей Латвии озвучил президент страны Эдгар Ринкевич. По словам главы балтийской республики, имеющиеся ограничения на применение Киевом оружия, поставленного Западом, "не основаны на каком-либо рациональном или прагматичном подходе". И эти ограничения должны быть сняты во время очередного саммита НАТО, который пройдёт 9 – 11 июля в Вашингтоне. 

"Мы все понимаем, что если вы действительно хотите выиграть, то у вас должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены в том числе в глубине территории РФ, при условии, что это законные военные цели", ­– заявил президент Латвии.

Позиция властей Латвии ясна. Необходимо подтолкнуть политиков стран НАТО, которые ещё сомневаются и справедливо опасаются ещё большей эскалации конфликта с полномасштабным втягиванием в него альянса, окончательно расстаться с осторожности и благоразумия во имя мифической "победы" над Россией. 

Самое интересное, что сама Латвия при этом абсолютно ничем не рискует. Во-первых, у этой прибалтийской страны никогда не было дальнобойного оружия, которое можно было передать Украине. Во-вторых, даже те шесть самоходных 155-мм гаубиц М109, которые Рига передала Украине ещё в августе 2022 года, по происхождению являются американскими. Так что все вопросы к Вашингтону. Разумеется, если "латвийские" установки ещё целые. Хотя это под сомнением.

#новости #украина #политика #оружие #нато #конфликты #латвия #прибалтика
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