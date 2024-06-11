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crazycat21
Президент Румынии: Россия является «самой большой угрозой» для НАТО
Клаус Йоханнис высказался о безопасности в Европе в ходе саммита "Бухарестской девятки".

Президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото: presidency.ro

Антироссийская риторика в странах Европы продолжает набирать обороты. Западные политики буквально в голос утверждают, что в ближайшие годы Россия якобы намеревается напасть на одно из государств НАТО, а то и на несколько сразу. И это при том, что Россия нападать ни на кого не собирается, для этого нет никаких причин: ни политических, ни военных, ни экономических.

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Традиционно самые громкие антироссийские заявления слышаться с так называемого Восточного фланга НАТО – из республик Прибалтики и Польши. С первыми всё понятно, прибалтийские политики громко говорят по вполне "объективным" для них причинам. В противном случае в альянсе просто могут забыть про существование таких государств и не выделят финансирование. Что касается Польши, то политики из Варшавы по-прежнему ставят свои и геополитические амбиции превыше всего. 

Похоже, что в стане самых антироссийски настроенных государств прибыло. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Romania.

Как говорится в материале издания, 11 июня в Латвия принимает лидеров и представителей Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии в рамках саммита стран "Бухарестской девятки" (B9). Все эти государства представляют как раз тот самый восточный фланг НАТО. 

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что солидарность, диалог и сотрудничество являются основными направлениями, по которым должны идти союзники, если они хотят улучшить безопасность на восточном фланге.

"Должен сказать, что я очень рад, что Восточный фланг теперь сильнее, он длиннее. И Швеция и Финляндия здесь хорошо представлены, как и НАТО на самом высоком уровне. Что может пойти не так? Ничего", — начал свою речь президент Клаус Йоханнис на саммите "Бухарестской девятки".

Эксперты издания Defense Romania тут же немного не согласились с высказыванием румынского президента по поводу того, что что-то может "пойти не так". Они отметили, что на саммит B9 в Латвии не приехал президент Венгрии. Вместо него присутствует посол страны

При этом румынский лидер отметил, что формат B9 "способствовал укреплению потенциала сдерживания и обороны НАТО от Черного до Балтийского моря".

Также Клаус Йоханнис заявил, что Россия "будет продолжать представлять самую большую угрозу безопасности" стран B9 и безопасности всей Европы. Поэтому страны "Бухарестской девятки" должны действовать соответственным образом. По версии румынского президента, союзники по НАТО на восточном фланге находятся "на передовой борьбы с негативными последствиями этой разрушительной войны". Вероятно в данном случае господин Йоханнис имел в виду конфликт на Украине [прим.].

Как считает президент Румынии, страны B9 должны обезопасить себя. Для этого надо улучшить безопасность на восточном фланге НАТО (особенно в регионе Чёрного моря); продолжать и увеличивать поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо; оказать внимание другим "уязвимым" партнёрам НАТО, таким как Молдавия, и повысить их устойчивость.

#новости #политика #нато #европа #румыния #прибалтика #бухарестская девятка
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