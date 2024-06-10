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crazycat21
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
В NASA заверяют, что проблемы с утечкой гелия и отказы двигателей не являются критичными.

CST-100 Starliner. Изображение: Boeing

В последнее время американскому аэрокосмическому гиганту корпорации Boeing очень сильно не везло. Во-первых, постоянные технические проблемы с пассажирскими лайнерами, которые моментально становятся достоянием мировой общественности. И это негативно отражается на репутации компании. Во-вторых, одна из космический программ откровенно буксовала.

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С начала мая фирма Boeing совместно с американским космическим агентством NASA собиралась запустить в космос с свой космический корабль CST-100 Starliner, предназначенный для доставки на астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Собственно, ранее капсула уже летала к станции и даже провела с ней стыковку. Однако первый пилотируемый полёт неоднократно откладывался из-за технических проблем. Главной из них являлись постоянные утечки гелия. Это инертный газ необходим для создания давления в топлива, на котором работают маневровые двигатели "Старлайнера". Без этих двигателей стыковка с МКС просто невозможна. Утечки устранили. Но 1 июня старт снова был отложен уже во время обратного отсчёта. Сработала защитная автоматика. Как заявили технические специалисты,  визуальных проблем с капсулой не было. Проблемы были с компьютерными системами.

В конце концов все технические проблемы были устранены, ракета-носитель Atlas V с капсулой на борту стартовала с космодрома во Флориде и спустя некоторое время доставила двух астронавтов – Барри Уилмора и Суниту Уильямс, на борт МКС. Старт носителя был осуществлён 5 июня, а стыковка "Старлайнера" с МКС произошла на следующий день. В корпорации Boeing это событие встретили с нескрываемым ликованием.

Однако есть нюансы. О них сообщило агентство Reuters.

Cтыковка капсулы CST-100 Starliner с астронавтами и МКС стала долгожданной демонстрацией безопасности для двух аудиторий: для американского космического агентства NASA, которому нужен второй пилотируемы аппарат для полётов на орбиту в дополнение к Crew Dragon компании SpaceX, и для представителей зарождающегося рынка космического туризма.

Но прежде чем корпорация Boeing сможет составить конкуренцию фирме SpaceX Илона Маска, космическому кораблю Starliner предстоит пройти ещё целый ряд испытаний.

"Это важный шаг, потому что, если они [фирма Boeing, прим.] не смогут успешно доставить людей в космос и безопасно вернуть их, значит, они не доказали, что им нужно делать для проведения каких-либо миссий", – заявила Патрисия Сандерс, экс-председатель Консультативной группы NASA по аэрокосмической безопасности.

Как заявили в NASA, экипаж "Старлайнера" в составе  Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, а также астронавтов, пребывающих на МКС, сможет вернутся на Землю уже 14 июня. Но не исключено, что астронавты проведут на орбите до 45 дней.

В течение полёта капсулы Starliner к МКС, который продолжался 24 часа, на космическом корабле произошло четыре утечки гелия, а пять двигателей вышли из строя. И это задержало стыковку с МКС.

"Starliner заставил нас приложить немного больше усилий, чтобы пристыковаться", – заявил на пресс-конференции в четверг вечером руководитель коммерческого экипажа NASA Стив Стич.

В то же время такое развитие событий имело и определённые положительные моменты. Уилмор взял управление кораблём на себя и проверил рулевые механизмы, общую безопасность миссии и автономную стыковку корабля к станции. В течение следующих нескольких дней Starliner будет стремиться продемонстрировать, что он может отстыковаться, больше маневрировать, а затем безопасно вернуться на Землю.

Как заявили в NASA, утечки гелия и отказы двигателей хоть и не представляют угрозы для астронавтов, вызывают "серьёзную озабоченность".

#новости #техника #космос #spacex #мкс #boeing #starliner #космический корабль #crew dragon #cst-100
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