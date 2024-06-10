Эти самолёты будут являться "резервом".

Истребитель F-16. Фото: commons.wikimedia.org

Уже долгое время Киев с нетерпением ожидает поставок истребителей F-16 американского производства, обещанных западной коалицией. Согласно различным данным, Украина может получить от Дании, Бельгии, Нидерландов и Норвегии от 60 до 85 таких самолётов.

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Однако не все они будут дислоцироваться на украинских аэродромах, которые регулярно подвергаются ракетным ударам со стороны Вооружённых сил России. О планах военного руководства Украины рассказал начальник авиации командования Воздушных сил страны бригадный генерал Сергей Голубцов.

Со слов военного, украинского командование намеревается разместить часть полученных машин на западных военных аэродромах для того, чтобы уберечь их от российских ракет. Эти самолёты должны составить так называемый "резерв", необходимый на время ремонта неисправных F-16 или проведения регламентных работ на задействованных истребителях.

"Есть определенное количество самолетов, которые будут находиться на безопасных базах, не на Украине, чтобы они тут не стали мишенями. Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию", – сказал Голубцов.

Резервные самолёты не планируется задействовать в боевых действиях. Также на аэродромах стран-союзниц останется "некоторое" количество F-16, необходимых для подготовки лётчиков ВСУ.

Остальные истребители будут дислоцироваться на территории Украины. Со слов Голубцова, для прикрытия аэродромов их базирования потребуется как минимум два зенитно-ракетных комплекса Patriot, два комплекса NASAMS и несколько зенитных самоходных установок Gepard.

C учётом заявленных необходимых средств противовоздушной обороны напрашивается вывод о том, что истребители F-16 будут базироваться на двух основных аэродромах на Западе Украины. Только будут ли базироваться на самом деле, или эти аэродромы будут использоваться для подскока? Такой вариант является весьма вероятным. Скорее всего, украинское командование перебросит на территорию страны всего несколько машин для видимости их присутствия. Остальные "резервные" самолёты будут летать с территории других государств, а на украинских аэродромах будет осуществляться только подвеска вооружения и дозаправка.