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crazycat21
ВСУ стали применять учебные самолёты Як-52 для борьбы с российскими беспилотниками
Поршневые самолёты теперь претендуют на роль "истребителей" дронов.

Современный военный конфликт высокой интенсивности не возможен без применения различных беспилотных систем, что наглядно продемонстрировала Специальная военная операция, проводимая Россией на сопредельной территории. Различные дроны весьма активно применяются обеими противодействующими сторонами. В частности, воздушные беспилотники применяются для выполнения различных задач: от разведки и целеуказания до непосредственного поражения целей противника, а также доставки на передовую боеприпасов, продовольствия и медикаментов. При этом идёт постоянное совершенствование дронов с учётом опыта боевых действий. Таким образом, можно констатировать, что современные беспилотники находятся в непрерывной стадии эволюции. Чего нельзя сказать о средствах противодействия им, применяемым одной из сторон – противником.

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Всемирную сеть облетели кадры, на которых военнослужащие ВСУ применяют старый поршневой учебно-тренировочный самолёт ЯК-52 для противодействия российскому беспилотнику оптико-электронной разведки ZALA 421-16E. При этом указанный тихоходный самолёт никакой не истребитель и даже не лёгкий штурмовик. Зато его фюзеляж окрашен в характерный для Повитряных сил Украины пиксельный камуфляж с нанесёнными на него знаками опознавания. Вот и вся "модернизация".

Оружия самолёт не имеет. В качестве средства противодействия российским беспилотникам оптико-электронной разведки и дронам-камикадзе используется... сидящей в задней кабине второй член экипажа. В данном случае это не инструктор [задняя кабина на Як-52 является инструкторской] и даже не штурман-оператор, поскольку там нет никаких систем, чтобы ими управлять. Этот "пассажир" является обычным стрелком, вооружённым автоматическим стрелковым оружием (по другим данным, возможно это какой-то гражданский полуавтомат). Для ведения огня фонарь кабины экипажа находится в открытом положении. 

Эффективность показанного в конкретном случае Як-52, задействованного в качестве "истребителя" дронов вызывает определённые сомнения. Как сообщает телеграм-канал "Русское оружие", в данном случае российский разведывательный беспилотник ZALA 421-16E совершает полёт с превышением над "истребителем" на 500-700 метров. Поэтому вероятность перехвата дрона с помощью автоматического оружия крайне низка. Стрелку остаётся только наблюдать за беспилотником. 

А вообще представленное видео напоминает кадры времен Первой мировой войны. В то время лётчики-наблюдатели тоже палили по аэропланам противника из индивидуального стрелкового оружия.

 Любопытно, что видео с неудавшимся перехватом российского беспилотника вызвало недовольство в украинском сегменте всемирной сети. Там всерьёз интересуются, а почему для противодействия российским БПЛА используются поршневые учебно-тренировочные самолёты советского производства, а не что-то посовременнее? Например, неплохим средством для таких задач могли бы стать турбовинтовые штурмовики EMB 314 Super Tucano. Кстати, такой штурмовик уже имеет встроенное вооружение в составе пары пулемётов калибра 12,7 мм, а также может нести автоматическую пушку калибра 20 мм в подфюзеляжном контейнере. 

Ещё в 2019 году командование Повитряных сил на полном серьёзе заявляло, что Киев рассматривает покупку партии таких противопартизанских штурмовиков. Но рассматривать – не означает купить. Похоже, что просто не хватило денег. Даже если бы такие самолёты и были на вооружении украинских воздушных сил, то они никак бы не смогли противодействовать российским БПЛА. Почему? Потому что скорость сваливания такого штурмовика составляет всего 148 км/ч.

#новости #армия #оружие #авиация #беспилотники #дроны #военные новости #самолеты #zala
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