Каждый такой танк обойдётся чешскому государственному бюджету в весьма приличную сумму.

Leopard 2A8 бундесвера. Фото: Krauss-Maffei Wegmann

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила о том, что в ближайшее время власти страны должны одобрить покупку немецких танков Leopard 2A8 для нужд чешской армии. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Romania.

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В настоящее время чешские власти ведут переговоры с немецкой стороной о приобретении 77 таких боевых машин. Соглашение будет являться первым шагом к подписанию контракта, которое может состоятся к концу текущего года. Предполагается, что стоимость контракта будет аналогична стоимости покупки боевых машин пехоты CV90 в количестве 294 единиц. За них официальная Прага заплатила 2,43 миллиарда евро.

"Мы добились прогресса в проекте закупок танков Leopard 2A8 и планируем представить соглашение о совместных закупках правительству на утверждение в ближайшие недели", – сказала Чернохова.

Отмечено, что соглашение может быть подписано до каникул, на которые правительство страны обычно уходит в середине лета.

По слова министра обороны Чехии, соглашение официально подтвердит интерес страны к приобретению танков и является промежуточным шагом к заключению непосредственно договора купли-продажи. Если чешские власти одобрят сделку, то это откроет перед Чехией возможность максимально увеличить свое участие в будущем промышленном сотрудничестве.

Яна Чернохова заявила, что когда она говорила о том, что стоимость контракта на танки будет сопоставима со стоимостью боевых машин, она не ошибалась. В итоговую цену будут включены запланированные расходы на танки и резерв для компенсации разницы курса валют.

По данным Defense Romania, в течение последних двух лет Чехия получила от Германии 14 танков Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) "в знак признательности" за помощь, оказанную Украине. В феврале 2024 года министр обороны Яна Чернохова проинформировала правительство страны о том, что Германия может безвозмездно передать ещё одну такую партию техники.

Новые танки Leopard 2A8 должны дополнить имеющийся парк Leopard 2A4. В перспективе чешская армия должна иметь на вооружении 122 танка (включая БРЭМ) – 77 новых Leopard 2A8 и 45 машин Leopard 2A4.

Основные боевые танки вместе с заказанными БМП поступят на вооружение тяжёлой бригады армии Чехии. Ранее официальная Прага обещала НАТО, что к 2026 году сформирует в составе своих вооружённых сил такое соединение. Однако обязательство не может быть выполнено в срок.

Если слова министра обороны Чехии об итоговой стоимости контракта на танки верны, то в среднем каждый Leopard 2A8 обойдётся в 31,5 миллиона евро.