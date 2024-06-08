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crazycat21
«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
Вместо этих самолётов авиакомпания хочет закупить МС-21.

Фото: Объединённая авиастроительная корпорация

Российская авиакомпания "Аэрофлот" заявила о своём намерении отказаться от приобретения ближнемагистральных пассажирских самолётов Superjet 100 и среднемагистральных Ту-214. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Сергей Александровский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава "Аэрофолота" объяснил такое решение со смещением сроков поставки по договорам "вправо".  

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В настоящее время авиакомпания ведёт переговоры на эту тему с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК), в состав которой входит Казанский авиационный завод им. Горбунова. Это предприятие занимается производством пассажирских самолётов Ту-214. Предметом диалога между "Аэрофлотом" и ОАК является изменение условий договора на поставки самолётов. Помимо Ту-214, авиакомпания хочет отказаться и от покупки лайнеров Superjet 100, производство которых ведётся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.

Соглашение, между ОАК и "Аэрофлотом", подписанное в сентябре 2022 года, предусматривает покупку авиакомпанией 339 пассажирских самолётов до 2030 года. Из общего количества предусмотренных договором: 40 единиц машин  – это среднемагистральные Ту-214, ещё 89 единиц – блинежнемагистральные Superjet 100. Остальные лайнеры – это новые среднемагистральные МС-21.

Как заявил Александровский, в настоящее время идёт обсуждение трансформации этого соглашения. Компания "Аэрофлот" намеревается приобрести всё те же 339 самолётов, только все они будут должны быть представлены лайнерами МС-21-300 в базовой версии и МС-21-200 в укороченной версии. 

По своим техническим характеристиками новый российский пассажирский самолёт является прямым конкурентом иностранным лайнерам от фирм Boeing и Airbus, эксплуатация которых пока ещё продолжается.

Ранее Минромторг скорректировал планы поставки пассажирских самолётов SJ 100, МС-21, Ту-214 и Ил-114–300. Одной из причин была названа нехватка отечественных комплектующих, необходимых в рамках импортозамещения. Тем не менее глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе ПЭМФ заявил, что план выпуска пассажирских лайнеров в количестве более 500 бортов до 2030 года по-прежнему остаётся в силе.

#новости #авиация #самолеты #авиастроение #мс-21 #ту-214 #аэрофлот #superjet 100 #пассажирские лайнеры
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