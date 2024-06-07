Вашингтон заявляет, что всё под контролем. Но, очевидно, что там возникло некое напряжение.

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" является носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Именно он и отправился в дальний поход во главе отряда кораблей. Изображение: скриншот видео Минобороны РФ

Международная обстановка в настоящее время оставляет желать лучшего. Глобальное противостояние набирает обороты и уже сопоставимо с тем, что было между СССР и США в годы холодной войны. Но Россия только отвечает на действия Америки. И эти действия носят ассиметричный характер.

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Канадско-индийское аналитическое издание Eurasian Times выпустило материал, в котором речь идёт как раз об одном из таких ассиметричных ответов.

Как говорится в опубликованном материале, напряжённость в между Москвой и Вашингтоном продолжает нарастать. Причина в успешном продвижении российских войск в ходе Специальной военной операции. Запад во главе с США постоянно повышает ставки в конфликте на Украине [прим.]. Но, как отмечает Eurasian Times, Москва нашла способ, как заставить Вашингтон нервничать. Речь идёт об отправке войск и техники на "задний двор" Соединённых Штатов для проведения учений.

Ещё 5 июня высокопоставленный представитель США сообщил СМИ о том, что Россия намеревается отправить этим летом свои боевые корабли в Карибский бассейн для проведения военно-морских операций. И эти операции, вероятно, предусматривают заходы в порты Кубы и, возможно, Венесуэлы.

"Мы ожидаем, что в рамках регулярных российских военных учений этим летом Россия проведет усиленную военно-морскую и воздушную активность вблизи Соединенных Штатов. Кульминацией этих действий станут глобальные российские военно-морские учения этой осенью", — сказал чиновник.

Как сообщает Eurasian Times, этот же высокопоставленный чиновник заявил, что хотя ВМС США будут внимательно следить за ходом учений, в Вашингтоне "не считают угрозой" манёвры, в которых задействовано несколько кораблей и самолётов. Развёртывание корабельной группировки в отдалённом районе является частью повседневной деятельности любого флота.

"Мы ожидаем, что Россия временно направит боевые корабли ВМФ в Карибский регион, и эти корабли, скорее всего, будут заходить в порты Кубы и, возможно, Венесуэлы. Также в регионе могут проходить полеты самолетов", – сказал он.

Однако при этом отмечено, что военная активность России во всём мире существенно усилилась на фоне роста напряжённости между сторонами после начала Специальной военной операции. По мнению чиновника, действия России направлены на то, чтобы продемонстрировать, что она имеет определённый уровень глобальной мощи.

Кстати, этот же деятель заявил, что развёртывание российской корабельной группировки в непосредственной близости от США повлечёт существенные расходы. А России якобы и так сложно поддерживать боеготовность своего флот из-за старения кораблей.

Москва по официальным каналам не проинформировала Вашингтон о предстоящих учениях. Обычно стороны предупреждают друг друга для недопущения инцидентов. Но на этот раз на фоне растущей напряжённости Россия решила не посвящать США в свои планы.

Россия и до февраля 2022 года проводила военно-морские учения в различных районах Мирового океана. Кроме того, это не первый случай присутствия российских кораблей и войск в Карибском море. Однако, как считает Eurasian Times, предстоящие манёвры имеют очень большое значение. Это с учётом того, что президент России Владимир Путин недавно пообещал ответить ассиметричными действиями в других частях мира в ответ на решение Джо Байдена разрешить Украине использовать оружие, поставляемое Штатами, для нанесения ударов по территории России.