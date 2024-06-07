Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Eurasian Times: ВМФ России проведёт учения «на заднем дворе» США
Вашингтон заявляет, что всё под контролем. Но, очевидно, что там возникло некое напряжение.

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" является носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Именно он и отправился в дальний поход во главе отряда кораблей. Изображение: скриншот видео Минобороны РФ

Международная обстановка в настоящее время оставляет желать лучшего. Глобальное противостояние набирает обороты и уже сопоставимо с тем, что было между СССР и США в годы холодной войны. Но Россия только отвечает на действия Америки. И эти действия носят ассиметричный характер.

реклама

Канадско-индийское аналитическое издание Eurasian Times выпустило материал, в котором речь идёт как раз об одном из таких ассиметричных ответов. 

Как говорится в опубликованном материале, напряжённость в между Москвой и Вашингтоном продолжает нарастать. Причина в успешном продвижении российских войск в ходе Специальной военной операции. Запад во главе с США постоянно повышает ставки в конфликте на Украине [прим.]. Но, как отмечает Eurasian Times, Москва нашла способ, как заставить Вашингтон нервничать. Речь идёт об отправке войск и техники на "задний двор" Соединённых Штатов для проведения учений.

Ещё 5 июня высокопоставленный представитель США сообщил СМИ о том, что Россия намеревается отправить этим летом свои боевые корабли в Карибский бассейн для проведения военно-морских операций. И эти операции, вероятно, предусматривают заходы в порты Кубы и, возможно, Венесуэлы.

"Мы ожидаем, что в рамках регулярных российских военных учений этим летом Россия проведет усиленную военно-морскую и воздушную активность вблизи Соединенных Штатов. Кульминацией этих действий станут глобальные российские военно-морские учения этой осенью", — сказал чиновник.

Как сообщает Eurasian Times, этот же высокопоставленный чиновник заявил, что хотя ВМС США будут внимательно следить за ходом учений, в Вашингтоне "не считают угрозой" манёвры, в которых задействовано несколько кораблей и самолётов. Развёртывание корабельной группировки в отдалённом районе является частью повседневной деятельности любого флота.

"Мы ожидаем, что Россия временно направит боевые корабли ВМФ в Карибский регион, и эти корабли, скорее всего, будут заходить в порты Кубы и, возможно, Венесуэлы. Также в регионе могут проходить полеты самолетов", – сказал он.

Однако при этом отмечено, что военная активность России во всём мире существенно усилилась на фоне роста напряжённости между сторонами после начала Специальной военной операции. По мнению чиновника, действия России направлены на то, чтобы продемонстрировать, что она имеет определённый уровень глобальной мощи. 

Кстати, этот же деятель заявил, что развёртывание российской корабельной группировки в непосредственной близости от США повлечёт существенные расходы. А России якобы и так сложно поддерживать боеготовность своего флот из-за старения кораблей.

Москва по официальным каналам не проинформировала Вашингтон о предстоящих учениях. Обычно стороны предупреждают друг друга для недопущения инцидентов. Но на этот раз на фоне растущей напряжённости Россия решила не посвящать США в свои планы.

Россия и до февраля 2022 года проводила военно-морские учения в различных районах Мирового океана. Кроме того, это не первый случай присутствия российских кораблей и войск в Карибском море. Однако, как считает Eurasian Times, предстоящие манёвры имеют очень большое значение. Это с учётом того, что президент России Владимир Путин недавно пообещал ответить ассиметричными действиями в других частях мира в ответ на решение Джо Байдена разрешить Украине использовать оружие, поставляемое Штатами, для нанесения ударов по территории России.

#новости #сша #политика #армия #военные новости #флот #вмс сша #корабли #вмф россии
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
47
Противодронная решетка с блоками динамической защиты спасла Т-80 от атаки ПТРК Javelin
+
В Европе очень встревожены из-за аварии на газовой платформе Норвегии
1
Эксперты Роскачества составили список привычек россиян, которые приводят к поломке смартфонов
+
Американский дрон-разведчик RQ-4B подозрительно долго кружит над акваторией Черного моря
1
Thermaltake представила систему для симуляторов гонок White Racing
3
"Ланцет" сумел догнать и поразить стремительно двигающийся украинский танк Т-64
2
Модеры показали Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition с улучшенной графикой
+
В России разработали «металлический клей» для машиностроительного производства
+
На материнской плате следующего поколения ASRock Z890 Taichi Aqua нет ни одного порта USB Type-A
4
ВС РФ продвинулись вглубь Новоалександровки на Очеретинском участке
+
В Ростех разработают российские двигатели для сверхлегких космических ракет
+
Европа производством аккумуляторов из древесины хочет избавиться от литиевой зависимости из Китая
4
Китай готовится досрочно превысить национальные показатели по производству «зеленого» водорода
1
Россия отправила на Кубу группу боевых кораблей Северного флота
5
Galaxy A52 больше не будет получать обновления функций Android и One UI
1
Глава NVIDIA: роботы-гуманоиды заменят людей во всех сферах, начиная с IT и заканчивая заводами
9
В Counter-Strike 2 продан один из самых дорогих скинов для AK-47 за $1 000 000
7
Мошенники научились взламывать WhatsApp аккаунты без ведома владельца
+
В сети появились характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch 7
+

Популярные статьи

Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
20
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
1
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
73
Выставка ComputeX 2024 - демонстрация всех стендов
2
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
8
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
10
Эксперт Малич рассказал о растущем скептицизме на Западе в отношении конфликта на Украине
+
Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине
9
Китайские разработчики преднамеренно ухудшают AI-чипы, чтобы сохранить доступ к услугам TSMC
2

Сейчас обсуждают

Укротитель Укропов
00:37
Кубу и карибский кризис америкосовцы ещё не забыли, очевидно что стоит напомнить, чтобы и дальше не забывали
Eurasian Times: ВМФ России проведёт учения «на заднем дворе» США
Василий Курганский
00:28
зато type c хабов полно, но ещё попробуй найди полноценный...
На материнской плате следующего поколения ASRock Z890 Taichi Aqua нет ни одного порта USB Type-A
АЕV
00:28
Карибы разве задний двор?
Eurasian Times: ВМФ России проведёт учения «на заднем дворе» США
Game tester
00:25
Какие ещё 2к? Что за безграмотность? Эта модель имеет WQHD формат.
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
Укротитель Укропов
00:20
девочка, ты опять наврала и слилась с позором) ты что-нибудь ещё умеешь кроме как врать?
Путин заявил, что ускорение хода СВО возможно
Укротитель Укропов
00:20
аргументов как всегда нет, сплошное враньё только тиражировать можешь, да тупые стрелки кидать))
Путин заявил, что ускорение хода СВО возможно
Укротитель Укропов
00:18
что ещё в своей палате ты видишь?
Путин заявил, что ускорение хода СВО возможно
Укротитель Укропов
00:18
да действительно плохо что ты до сих пор паразитируешь, а не отправлен вслед за немцовыми с навальнерами.
Путин заявил, что ускорение хода СВО возможно
Укротитель Укропов
00:17
врушка, экономика быстро растёт, любая статистика это подтверждает, в том числе мвф и оон, а у тебя всё только ухудшается в твоём либероидном манямирке)) а так да, для либерастиков всё ухудшается и бу...
Путин заявил, что ускорение хода СВО возможно
Укротитель Укропов
00:15
просто хохлонациков жарить надо на медленном огне, так получается вкуснее смаковать😎
Путин заявил, что ускорение хода СВО возможно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем